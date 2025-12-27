生日送愛妻手機幫備份　驚見小王私訊「肉棒打臉跪著吃」崩潰

▲新竹人妻出軌小王，被老公抓包諸多鹹濕對話，被告上法院。（示意圖，非當事人／記者周亭瑋攝）



記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名人夫在妻子小萱(化名)生日時送她手機當生日禮物，卻在幫忙備份時，發現小萱讓他戴了綠帽，還和小王有「只有你胃口很大一直要我X，都不停不能射」、「喜歡餵你吃肉棒在嘴巴打臉讓你跪著吃」等鹹濕對話，崩潰將妻子告上法院。新竹地院審理，法官判定小萱侵害配偶權屬實，應賠償丈夫30萬元。可上訴。

判決指出，人夫去年2月送了一支手機給妻子小萱(化名)，當作她的生日禮物，在幫小萱備份手機內資料時，竟然發現小萱在LINE上和男子阿偉(化名)傳送「不是不開心，畢竟我也覺得我的身分在耽誤著你，很有壓力」、「我是不是每次去旅館都很愛抱你？」等對話，小萱也早在2023年聖誕節就收到阿偉送的禮物，除了上萬元黃金墜子，還附上寫了「withlove.withyou」充滿愛意的卡片，兩人交往至少超過2年。

人夫繼續翻閱兩人對話，發現還有「只有你胃口很大，一直要我X，都不停不能射」、「我們也有做過快1個小時的阿」、「像我跟你我喜歡餵你吃肉棒在嘴巴打臉讓你跪著吃」、「還有喜歡幫你口」、「長時間佔有」等，鹹濕對話顯示兩人多次開房上床，讓人夫大受打擊，悲憤將小萱告上法院求償30萬元。

全案審理時，小萱辯稱丈夫提出的證據都是翻拍照片，丈夫應該提出原檔，才能證明她出軌。不過法官認為，人夫提出的證據並無剪接或偽造，不採信小萱的說法，判定她侵害配偶權，應賠償30萬元。可上訴。