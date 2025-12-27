　
政治

政院聲請停砍年金釋憲　藍委批：昔可砍如今不能！民進黨別搞雙標

▲▼國民黨立法院黨團召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長許宇甄出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院日前通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等反年改修法；行政院長卓榮泰26日表示，政院就會履行義務與責任，副署讓法案生效，並且即刻聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判。國民黨立委許宇甄指出，當年年改期間，大法官以釋憲宣告「調降軍公教退休金合憲」，理由在於立法政策裁量與財政永續考量；那麼，在今日由立法院依法決定「停止調降退休金」，難道反而會構成違憲？年改不能有雙重標準。

許宇甄指出，106年《公教人員退休撫卹法》制定過程中，原本就有許多提案版本，且差異清楚，主要集中在替代率差異。當年考試院所提出的方案，是在總統府年金改革委員會討論基礎上形成，規劃為「15年調降至最高所得替代率75%」；民進黨立法院黨團版本則主張「15年調降至62.5%」；段宜康另提「5年調降至62.5%」的激進版本。最終立法結果，在民進黨人數優勢下，否決年改會意見，強勢通過「10年調降至62.5%」。

許宇甄強調，今年12月12日立法院修正通過的公教人員退撫制度，內容僅是「停止調降退休金」，所得替代率最高為71.5%，不僅明顯低於當年考試院所提出的75%上限，甚至仍低於原年改會的意見。換言之，這次修法並非推翻年金改革，而是回到一個更為合理、可被社會接受的制度，這才是真正符合比例原則與公平正義的調整。

許宇甄進一步指出，當年考試院版本是經過年改會完整討論後提出，卻在立法院遭民進黨團大幅「惡修」，導致制度劇烈傾斜，引發退休公教人員的不滿。改革要做，但政府也不能犧牲誠信，更不能在政治算計下，對特定職群進行過度懲罰。本屆立院修法並未逾越年改會與考試院當年的制度框架，本質上是「修正過度改革」，而非否定改革，其正當性不容被政治化抹煞。

許宇甄提出嚴正批評，賴清德總統與卓榮泰院長顯然仍抱持「修理退休公教人員」的政治心態，並錯誤期待所謂「綠色大法官」能再次配合政治需求，否定國會多數所作成的年改修法決定。這種作法，不僅無視當年年改會的專業討論成果，更嚴重踐踏權力分立的基本界線。

許宇甄質疑，當年年金改革期間，大法官以釋憲宣告「調降軍公教退休金合憲」，理由在於立法政策裁量與財政永續考量；那麼，在今日由立法院依法決定「停止調降退休金」，難道反而會構成違憲？退休金「砍或不砍」，本質上屬於立法政策選擇，同時涉及人民權利保障的正當性判斷，並不存在灰色地帶，更不應由司法權越俎代庖。大法官的手，沒有理由、也不該伸到立法權來。

許宇甄進一步提醒，若本屆立法院的修法被指為違憲，那麼當年未採納考試院版本、而選擇更激烈調降方案的立法，同樣存在制度正當性疑義。不能因為民進黨提出的方案就被視為理所當然，在野黨提出的版本，經國會表決通過的修法，就被貼上違憲標籤，年改不能有雙重標準。

許宇甄呼籲，賴清德與卓榮泰應正視一個基本事實，公教人員長年支撐國家運作，承擔公共責任，理應獲得相稱的尊重與制度保障。唯有政府停止將基層文官與教師視為政治對立的對象，行政效率才能恢復，長期低迷的公務與教育體系士氣才能重建。不要再以政治操作製造仇恨，更不要濫用釋憲手段打壓特定職群；依法編列預算、尊重國會決定，讓公教人員取回應有的尊嚴與公道，才是負責任政府應有的態度。
 

12/25 全台詐欺最新數據

