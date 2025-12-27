日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因：沒想到有一天

▲台灣冬天屬於濕冷型態，讓人感覺更冷更不舒服。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人原本還在抱怨，今年冬天不夠冷，沒想到這幾天冷氣團發威，讓人冷到懷疑人生！一名網友笑稱，前往日本旅遊5天完全沒穿上發熱衣，一回到台灣就穿上禦寒。不僅如此，就連北海道人都直呼台灣好冷，引發其他網友熱議，「台灣是打開冰箱把人塞進去的變冷！」

一名網友在Threads表示，去日本旅遊5天發現發熱衣白帶了，沒想到搭機回到台灣冷爆了，讓他趕緊穿上發熱衣禦寒。

台灣濕冷型態 比日本還冷

底下引發網友討論，台灣濕氣才是魔王，「真的！在日本完全勇到不行，大家都在關心去日本冷不冷？我統一回覆：台灣更冷」、「上禮拜去結果完全沒穿到發熱衣，一回台灣直接冷到感冒，日本0度我活蹦亂跳、台灣19度我皮皮挫」、「上周五到這周三都在東京，真的不冷...現在台北比較冷」、「北海道零下幾度依然每天自在逛街，只要不颳風就不冷，回台南這兩天冷死」、。

不僅如此，還有網友也發文笑稱，「沒想到有一天，北海道人會在台灣喊冷！」其他網友則神回，「北海道是慢慢變冷，台灣是打開冰箱把人塞進去的變冷」、「這個很多日本人說過了，台灣10度以下的體感堪比日本0度，而且台灣暖房並不像日本普遍」、「台灣公共場所很少有暖氣，很多日本人都受不了台灣的濕冷」、「趕快趁這時候去吃薑母鴨、羊肉爐」。

跨年前又要變天

中央氣象署預報員曾昭誠表示，大陸冷氣團減弱，今（27日）溫度回升，未來兩三天溫度有逐漸回升趨勢，跨年前將有另一波東北季風南下，北台灣、東部雲量和降雨開始增多。

至於元旦過後是否有強度達寒流等級冷空氣南下，曾昭誠表示，後續第二周、1月上旬將有一波明顯降溫，但目前冷空氣強度還有不確定性，仍待進一步觀察。