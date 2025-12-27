　
政治

強化社區應變天災　內政部：今年防災士完訓人數可達11萬

▲▼強化社區應變天災，內政部表示，今年防災士完訓人數可達11萬。（圖／內政部提供）

▲為強化社區應變天災，內政部表示，今年防災士完訓人數可達11萬。（圖／內政部提供）

記者陳家祥／台北報導

台灣長年面臨颱風、地震等天然災害挑戰，社區第一線的應變能力尤為關鍵。內政部持續透過多元培訓管道，包含村里長、人民團體、社區媽媽、國軍役男等不同群體，系統性推動防災士培訓，從基層社區、鄰里扎根強化防災量能。內政部指出，今年特別補助辦理村里長防災士培訓，預計今年底整體防災士完訓人數可達11萬人，超過原訂10萬人目標。

內政部表示，今年特別補助地方政府辦理村里長防災士培訓，截至11月底，已有5747位村里長及村里幹事完成訓練，12月將再有1052位完訓。

村里長與村里幹事是社區防災體系的核心，完成防災士訓練後，將成為社區防災的關鍵「種子」，在災害發生時即時協助民眾避難，降低傷亡風險。今年度村里長整體完訓率預估接近6成，其中台北市、台南市、高雄市、新竹市及金門縣的參與率均超過6成，顯示地方對防災工作的高度重視與積極投入。

另外，截至12月22日，計有9萬4102人完成取證，男性6萬3248人、女性3萬854人，女性防災士的參與成果同樣亮眼。以內政部輔導的有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社為例，今年共辦理10梯次防災士培訓課程，場場額滿，顯示全民投入防災的能量持續擴大。

除民間力量外，國防部亦針對入伍常備役男培訓防災士1萬2千餘名，進一步擴充防災人力基礎。未來，內政部將持續協助地方政府推動防災士培訓，並逐步擴大納入外籍看護、長照照服員、社區媽媽等多元族群，全面強化基層防災能力，提升社會整體應變韌性。

內政部說明，防災士訓練課程涵蓋防救災概念、災情判讀、居家防護措施、社區防災協作、避難路線規劃、止血包紮實作訓練及CPR、AED操作等。民眾參與防災士訓練，能在大規模災害發生時，成為自救互助的重要力量，同時有助於結合民間與公部門之間的救災量能，達到降災、減災的效果。

內政部強調，面對氣候變遷與災害風險日益複雜，防災不能只仰賴政府單一力量，而必須從社區出發、由全民共同參與。透過持續擴大防災士培訓對象、深化在地防災網絡，讓更多人具備基本防救災技能，才能在關鍵時刻發揮力量，讓台灣在各種挑戰中持續展現韌性與安全。

12/25 全台詐欺最新數據

