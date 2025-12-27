　
大陸 大陸焦點 特派現場

雙城論壇／阿信+F3前腳剛走！　林奕華赴梅奔考察「演唱會經濟」

記者陳冠宇／上海報導

台北市副市長林奕華代表市長蔣萬安率團出訪雙城論壇行程，今（27）日午間抵達上海後，展開密集行程。她在參訪阿信與F3近日舉行演唱會的場地時表示，將考察如何營運以達到最大效益，同時把演唱會經濟與市政各方面進行結合。

▲▼台北市副市長林奕華於上海參訪梅賽德斯奔馳文化中心。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台北市副市長林奕華於上海參訪梅賽德斯奔馳文化中心。（圖／記者陳煥丞攝）

此次訪問上海的市府主團成員共有120位，包括林奕華、市府正副秘書長、13位首長，台北市議會議長戴錫欽與10位議員，以及學者專家等；市長蔣萬安明日上午快閃出席主論壇，從落地上海到離開前後僅約6小時。

林奕華一行今日抵達上海，由上海市台辦副秘書長朱民、主任金梅、副主任李驍東接機，隨後參訪市域機場聯絡線、梅賽德斯奔馳文化中心（Mercedes-Benz Arena，簡稱「梅奔」）及中山醫院；在與上海方進行晚宴之後，將前往參訪徐匯濱江西岸夢中心。

林奕華前往參觀梅賽德斯奔馳文化中心，考察演唱會經濟。梅賽德斯奔馳文化中心是位於上海浦東新區的文化演出場館，原為2010年上海世界博覽會文化中心，外觀呈現飛碟造型，主場館可容納約1.8萬人。

五月天阿信和言承旭、周渝民、吳建豪，本（12）月19日至22日在上海一連舉辦四場《F FOREVER 恆星之城》演唱會，地點就是在梅賽德斯奔馳文化中心。歌迷送上300個花籃應援，也成為梅賽德斯奔馳文化中心花籃最多的一次。

▲▼台北市副市長林奕華於上海參訪梅賽德斯奔馳文化中心。（圖／記者陳冠宇攝）

▲上海梅賽德斯奔馳文化中心。（圖／記者陳冠宇攝）

林奕華受訪時表示，台北有小巨蛋與大巨蛋，都可以帶動整個台北市的演唱會經濟，到梅賽德斯奔馳文化中心來看，一方面是看如何營運以達到最大效益，另一方面是看如何把演唱會經濟與市政各方面進行結合，包括觀光、餐飲、住宿等。

林奕華還說，現在大家對於（場館）疏散很重視，今天關心議題非常多元，其中也包括如何進出場，以及如何做緊急疏散。

戴錫欽則說，跨年馬上就要到了，台北市政府周遭的人流絕對比這裡多很多，台北去年也有類似經驗，就是市府廣場跨年煙火與大巨蛋演唱會同時舉辦的時候，面臨疏散問題。

戴錫欽指出，各個不同場館有各個不同場館的疏散方式，大家互相學習借鑑，可以把彼此好的優點互相學習，這部分台北也有自己的經驗來跟上海方進行分享。

▼林奕華一行稍早參訪上海市域機場聯絡線。（圖／北市府提供）

▲▼台北市副市長林奕華一行參訪上海市域機場聯絡線。（圖／北市府提供）

12/25 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

