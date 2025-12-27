鄭麗文喊話訪中見習近平　柯志恩力挺：她有智慧求取最大利益

▲柯志恩出席「高雄市盤花公園開園暨生態嘉年華」。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨主席鄭麗文26日接受廣播專訪時指出，若對岸有邀請，個人期待是能上半年訪陸，並與中共總書記習近平見面。對此，國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩回應強調，「鄭主席絕對有智慧讓台灣人覺得兩岸和平是可期的，並說，不要動不動就「抹紅」，這對和平沒有幫助」。

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）



鄭麗文昨日傍晚接受「POP大國民」主持人平秀琳專訪，被問到出訪中國大陸的時間點，是否可能在明年上半年，鄭麗文說，她個人是這樣的期待，主持人再問，「所以這趟就是跟中共總書記習近平有見面的安排？」鄭麗文說，「如果我要去的話」。

對此，國民黨立委柯志恩今被問及此事回應，連賴清德都想跟習近平喝珍珠奶茶了，如果在野黨有辦法在對等平等的原則之下去見習近平，相信鄭麗文有智慧能夠讓台灣人覺得兩岸的和平還是可期的。

▲柯志恩出席「高雄市盤花公園開園暨生態嘉年華」。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩指出，兩岸關係面臨非常停滯的階段，如果能夠在對等平等的一個交流之見面，可以有一個平等互惠的談話，這也是大家所樂於看到的。

她也說，不要動不動就把跟大陸的交流當作是一個抹紅的前兆，這對於我們的和平是一點幫助都沒有的，她絕對相信鄭主席有這樣的一個智慧。

柯志恩強調，除了中國大陸之外，主席強調也要到美國拜訪智庫，這就是她一連貫的行程，她並重申，在野黨主席沒有任何的實權，她只是要創造彼此之間的和諧和平，不管是中國大陸或是美國，主席絕對會有智慧能夠幫台灣求取最大的一個利益。