大陸 大陸焦點 特派現場

同時有卵巢、睪丸　陸8歲女童「不敢在學校上廁所」

▲▼陸女童同時有卵巢、睪丸　切除後再進行冷凍。（圖／翻攝微博）

▲女童接受手術，切除睪丸。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸8歲女童蒙蒙（化名）的體內存在女性的卵巢組織，又存在男性的睪丸組織，陰蒂也隨著年齡增長，形狀越來越像男性的陰莖，導致蒙蒙不敢在學校跟同齡孩子一起上廁所，性格也越來越內向。蒙蒙的父親帶著他自處求醫，最終決定在上海市兒童醫院治療，在切除睪丸組織的同時，取出並冷凍同側的卵巢組織，保留生育力。

根據《紅星新聞》報導，從幼兒園開始，蒙蒙意識到自己的「特殊」後，就拒絕與同齡的孩子一起上廁所，性格也變得內向、不愛說話。

蒙蒙的父親說，這些年來，他翻閱了很多醫學資料，也跑遍了全國多個大醫院，西醫中醫都諮詢過，但找不到什麼好的治療辦法。

蒙蒙父親坦言，他本來已經下定決心帶孩子去國外試試，出發之前又來了一次上海市兒童醫院，了解還有沒有最新的治療方案。而這一次就診經歷改變了家人的想法，他們決定留在國內治療，切除睪丸組織的同時，取出並冷凍同側的卵巢組織，保留生育力。

在上海市兒童醫院泌尿外科副主任呂逸清的主刀下，蒙蒙成功接受了右側性腺卵睪組織切除手術，同時肥大的陰蒂也被切除。取下的卵巢組織送往北京婦產醫院進行冷凍保存，待到了青春期，根據女孩發育情況決定是否實施卵巢組織移植，這項技術也為蒙蒙預留了未來成為母親的可能。

上海市兒童醫院內分泌科臨床首席專家李嬪解釋，完成手術後，蒙蒙目前只有左側卵巢，對正常人來說，女性有1個卵巢也具備生育能力，前提是該卵巢功能良好，但蒙蒙為性發育異常，後期有可能出現卵巢功能低下，甚至衰竭，若不及時干預，不僅會影響青春期激素分泌，還可能導致喪失生育能力。

李嬪說，他們需要在右側卵睪中卵巢組織正常情況下凍存卵巢組織，保留了初級卵泡，留住原始的種子，如果出現了體內的卵巢功能低下，在青春期可以把凍存的卵巢植入體內，發揮卵巢功能。

12/25 全台詐欺最新數據

南京東路意外！一氧化碳中毒　同事爬出地面求救
總經理報好康！80歲岳母買股「慘賠2萬」還被判刑
王ADEN案外案！社團師「撕女學生胸前口袋」遭停職
快訊／雙刀男逛大街！民眾嚇壞報警　遭壓制逮捕

