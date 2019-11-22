陳其邁看高雄幸福指數六都墊底：「市長不在家」　不幸福很自然





▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

根據一份21日公布「幸福台灣2019縣市幸福指數大調查」，其中，高雄市以滿意度47.1％在六都排倒數第一，行政院副院長陳其邁感嘆，市長不在家，市民覺得不幸福是很自然的事。

經濟日報與台灣人壽合辦「幸福台灣2019縣市幸福指數大調查」，在2019地方政府施政滿意度六都排名中，第1名為桃園市，滿意度77.0％；第2名是新北市，滿意度75.1％；第3名台南市，滿意度66.8％；第4名是台北市，滿意度55.8％；第5名則為台中市，滿意度55.5％；墊底的第6名是高雄市，滿意度僅47.1％。

對於高雄市在六都排名墊底，陳其邁受訪時相當無奈，他表示，「我想其他五都有市長，高雄沒有市長，假如其他縣市輸給高雄，那怎麼面對市民呢！所以我想市民有困難的時候，能夠找到市長，這對市民來講，這個是最起碼的幸福，那市長又不在家，當然大家會覺得不幸福，這很自然的事情。」

面對韓國瑜一再質疑台商回流7000億是假的，陳其邁也說，計算台商回台投資的方法，從馬政府到現在都一樣，過去就有，民進黨政府也在推動台商回台投資方案，馬政府從2012年到2014年累計兩千四百億，同樣的標準，民進黨在今年1月到9月就是達到七千億的規模。

陳其邁指出，回台投資在廠商資金的運用，資金會陸續隨著建廠的進度逐步到位，這個都是事實，「所以不要說自己搞不清楚狀況，然後就恣意的這些批評，我覺得做選舉的操作，刻意扭曲事實，這個也沒有必要。」

陳其邁也強調，包括新北市長侯友宜或是大廠的老闆，都紛紛跳出來打臉韓市長的說法，太多的選舉介入跟操作，反而讓人家覺得國民黨只是在做選舉操作，根本沒有提出好的政策願景。

陳其邁進一步指出，民進黨築巢引鳳，解決產業五缺的問題，讓產業轉型，包括AIoT產業的發展，這個在下一個世代的產業競爭來講非常重要。所以包括橋頭科學園區、南科三期，以及盤點工業區的土地，包括立體化總共一千八百公頃的土地，就是要讓台灣的競爭力更強，「不像韓市長只是恣意的拿錯誤的數字，然後再堆砌他的想法，我覺得這個大可不必」。

▲韓國瑜走訪台中。（圖／記者張榮恩攝）

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