蔡其昌參選綠黨團總召對決柯建銘　羅智強：源頭就是大惡罷大失敗

▲國民黨團書記長羅智強 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立委蔡其昌29日表態參選總召，挑戰長年擔任黨團大黨鞭角色的柯建銘。對此，國民黨團書記長羅智強表示，民進黨的總召紛爭，源頭就是因為大惡罷大失敗，賴清德想推責任，但柯建銘不肯擔，所以最後他只好推出他的鐵衛軍蔡其昌，但最後結果是怎麼樣，就看民進黨內部的角力如何。

羅智強指出，這次的茶壺之爭其實是大惡罷的一個延續，原因很簡單，因為賴清德就是超級的鷹派，發動大惡罷之後失敗，就想把責任都推給柯建銘，但柯建銘顯然不願意吞大惡罷的苦果，所以賴清德現在找了蔡其昌要來挑戰柯建銘。

羅智強表示，但不管怎麼講，還是必須強調，賴清德就是有所謂的鋼鐵意志，那是他的選擇，但是，有鋼鐵意志也要有鋼鐵的肩膀啦，所以這一次民進黨內部的所有的總召紛爭，他覺得源頭就是因為大惡罷大失敗，賴清德想推責任，但柯建銘不肯擔，所以最後他只好推出他的鐵衛軍蔡其昌，來去角逐總召之位。但最後結果是怎麼樣，就看民進黨內部的角力如何。

藍委牛煦庭也說，畢竟柯建銘老謀深算，也非常有經驗，昨天他也說「靜觀其變」，但這是民進黨的家務事，他多說不太好，不過，不管是誰擔任總召，國會還是要理性討論，國會也要有應有的尊嚴，包括經過程序處理的法案，就該被執行，若沒有執行，共同丟臉的是不分黨派，因此不管總召是誰，希望可以回到這樣的準則上，合作也會比較愉快、衝突也會比較少一些。

另，對於民眾黨創黨主席柯文哲表示，「藍白合」也可以「藍白分」彼此分工合作。至於是否可能從分工合作變分手？柯文哲笑說世界上什麼事都有可能。羅智強表示，政黨有主體性、差異性是正常的事情，但是，藍白兩黨好，國民黨跟民眾黨在民主監督、制衡，以及追求未來政黨輪替的目標上，這個共識還是非常堅實的。