快訊／韓國瑜轟吳敦義不分區名單：國民黨不能帶面具騙人民！

記者羅婉庭／新北報導

國民黨不分區名單經過16日中央委員會投票後確定，國民黨總統參選人韓國瑜17日對此表示，整個不分區名單與人民期待確實落差，國民黨不能帶面具騙人民，未來若不走改革之路、不培養年輕人，一定會被人民唾棄。

▲韓國瑜出席新北婦女後援會 。（圖／記者羅婉庭攝）

對於不分區立委名單造成黨內外以及選民的質疑，韓國瑜表示，整個不分區名單與人民期待確實落差，我們不面對問題、不能帶面具騙人民，未來若不走改革之路、不培養年輕人，會被人民唾棄，若有機會當總統，未來的內閣一定會優先考慮年輕人，年輕人是台灣希望也是國民黨希望。

另外，針對民進黨總統參選人副手賴清德支持台獨、赦扁，與總統蔡英文理念不同，韓國瑜表示，所以民進黨推出這兩位候選人對於國家理念不一樣，是對2300萬人民開一個大玩笑，2300萬台灣人民要了解下一任總統、副總統到底要帶人民前往什麼方向，蔡英文若支持台獨，賴清德想法若是一致的，支持台獨應大聲說出來，他跟張善政的理念都一樣，就是熱愛中華民國，蔡、賴要說清楚。

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