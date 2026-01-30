雲林九芎神木旁山林火警！火線長達400米　消防灌救10hr撲滅

▲雲林九芎神木後發生山林火警，耗時10小時終於撲滅。（圖／翻攝自雲林縣長張麗善臉書）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁仙谷九芎神木後方，昨(29)日晚間發生山林火警，消防單位接獲通報後趕抵現場搶救，歷經多小時灌救，火勢於今(30)日凌晨全面撲滅，燃燒面積約1公頃，所幸未傳出人員傷亡，而這已是半個月來的第二起火警。

消防局指出，當晚接獲報案後，第一線人車於晚間7時41分到達現場，因地勢陡峭、夜間視線不佳，加上山區風勢影響，火勢一度延燒，火線長達400公尺，消防人員出動多組人力進行佈線灑水控制火點。今日凌晨0時48分，火勢逐步受到控制，凌晨3時24分，現場已無明火，透過紅外線熱顯像儀偵測地表仍有餘溫，持續灑水警戒；至凌晨4時40分確認火勢完全撲滅。

▲▼明火撲滅後，消防員透過紅外線熱顯像儀偵測地表仍有餘溫，持續灑水警戒。（圖／翻攝自雲林縣長張麗善臉書）

消防局表示，現場預留大隊、古坑及草嶺分隊人車持續警戒，待天亮後再派員巡檢，以防復燃。此次火警共出動草嶺義消15人、古坑義消2人協助救災，燃燒範圍約長200公尺、寬50公尺，初估面積約1公頃，確切起火原因仍待後續調查釐清。