生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲2月上旬「霸王寒流」再現？賈新興認為有機率，但仍有變數。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家賈新興表示，明天周六（31日）鋒面通過，嘉義以北都會有雨勢，周六日雨勢持續，直到周一午後嘉義以北雨勢才會停歇，但宜花東仍有雨。春節連假期間，天氣大致穩定，僅宜蘭有較少雨勢。至於近期大家關心2月上旬是否再現「霸王級寒流」，有機率，但仍有很大變數。

▲▼2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測。（圖／翻攝自臉書／賈新興）

▲歐洲模式預測未來降雨。（圖／翻攝自臉書／賈新興）

周六日鋒面通過水氣多　北台灣雨勢持續

賈新興在Youtube頻道表示，周六（31日）受偏強東北風影響，苗栗以北、花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後桃園以北、宜花東及竹苗以南山區轉局部雨。

周六晚間起至周日（2月1日），受鋒面通過影響，嘉義以北及宜花東有局部短暫雨，下周一（2月2日）嘉義以北及宜花東仍有局部短暫雨，下周二（2月3日）午後宜花有零星短暫雨。

菲律賓東方外海　有熱帶系統發展趨勢

下周二至下周四（2月3日至2月5日），菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展機會，有無可能成颱？目前看起來是3到4成。

▲▼2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測。（圖／翻攝自臉書／賈新興）

▲菲律賓東方海面有熱帶系統發展機會。（圖／翻攝自臉書／賈新興）

2月上旬會有霸王級寒流嗎？

大家關心2月8日、9日是否會有「霸王級寒流」？根據美國系集模式預報，有17/30、約一半的機率，2月9日有較強冷空氣的機會；歐洲系集模式預報，機率不到一半。綜合研判下來：這兩天有機率會很冷，但還有很大變數，所以等日期接近再來研判會比較準確。

▲▼2月再現「霸王級寒流」？　賈新興曝最新預測。（圖／翻攝自臉書／賈新興）

▲美國模式預測有約一半機率出現超強冷空氣。（圖／翻攝自臉書／賈新興）

農曆春節天氣穩定偏暖

短期氣候趨勢來看，2月起至3月上旬，氣溫以正常至偏暖機率較高，2月中旬起至3月上旬，宜蘭降雨以正常至稍偏多的機率較高，但有預測上有減少趨勢。

整體而言，農曆春節期間，氣溫「正常至偏暖」機率較高，降雨部分則是「正常至偏少」機率較高。

 
01/28 全台詐欺最新數據

