蔡賴配「台獨、赦扁」理念不同　韓國瑜：開2300萬人民大玩笑？

▲韓國瑜新北婦女後援會 。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對民進黨總統參選人副手賴清德支持台獨、赦扁，與總統蔡英文理念不同，國民黨總統參選人韓國瑜17日對此表示，民進黨推出這兩位候選人對於國家理念不一樣，「是對2300萬人民開一個大玩笑？」

韓國瑜表示，2300萬台灣人民要了解下一任總統、副總統到底要帶人民前往什麼方向，蔡英文若支持台獨，賴清德想法若是一致的，支持台獨應大聲說出來，他跟張善政的理念都一樣，就是熱愛中華民國，蔡、賴兩人要說清楚。

韓國瑜也再度解釋潘金蓮、武大郎蓋棉被的言論為何而出，他說，願意收回這句話，今年三四月、四五月民進黨初選的時候，賴清德再三拜託蔡英文不要用國家機器、網路攻擊抹黑他，現在結為搭檔，讓人強烈感受到派系的妥協、現在完全是為了選戰而非理念。

另外，針對行政院長蘇貞昌批評韓國瑜政策「很大卻都是空的」，韓國瑜表示，所有他們提出的政策，國政團都非常負責任，有扎實的研究跟調查、數字推估過，一連串的勞動、長照醫療、能源、前傾人關心的下一代幼兒政策非常負責任，更重要的對下一代提出的國際接軌，他們確實提出了負責任的政策。

韓國瑜反擊，蘇貞昌應該多關心自己，並仔細應該傾聽人民為何對現在的行政院長這麼不信任，「何昔日之芳草兮，今直為此蕭艾也？」過去他當縣長風評相當不錯，現在老是讓人民不喜歡，「自己檢討自己，不必自檢討我們」

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