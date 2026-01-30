快訊／涉懷孕歧視諷「阻礙成長的殘葉」　呂秋遠一審判賠60萬

▲女律師林沄蓁與網紅律師呂秋遠未婚生女，提告主張拒墮胎遭違法解僱，求償150萬元。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

網紅律師呂秋遠2023年與自己事務所實習律師林沄蓁未婚生女，林女主張因她拒絕墮胎、遭呂違法解僱，去年（2025年）告呂和事務所涉及職場懷孕歧視，求償精神慰撫150萬元，並提出對話紀錄佐證呂逼她「墮胎or離職二選一」，台北地院審結，今（30日）判決賠償60萬，可上訴。

林沄蓁提告主張，2023年到呂秋遠經營的宇達經貿法律事務所實習，同年6月12日完成實習轉為受僱身分留任，已成立不定期勞動契約，期間她與呂交往、同年7月10日告訴呂已懷2人小孩，呂即不斷逼她「墮胎or離職二選一」。

▲呂秋遠已認領林沄蓁為他所生小孩。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

林沄蓁指稱，同年8月2日，呂秋遠催她去診所「該做的事（按：墮胎）做一做」、「我會讓你請假，你愛請多久就請多久」，呂更說「這個受精卵，你要留下來，我們工作當然沒辦法在一起，不可能接受」、「妳真的確定要生下來了，好吧，那就離職吧」等語。

林沄蓁表示，和呂秋遠對話紀錄顯示，若她聽話拿掉與呂的小孩，就能保住工作，呂從沒提及她實習期滿不留任這個理由，反而是強調：「我不可能跟孩子的媽共事啊，不可能。就是不可能！」可見她8月2日是因為拒絕墮胎而被迫離職。

她控訴呂秋遠讓她孕中頓失經濟來源，身心靈遭受重大壓力，呂辯詞自相矛盾、延滯審理程序，使她精神痛苦持續加深加廣，她依《性別工作平等法》等規定提告時，僅向呂和事務所連帶求償100萬元，呂去年雙十節PO文稱她和女兒是「阻礙成長的殘葉」，使懷孕歧視的損害持續加深，再加碼求償50萬元。

▲林沄蓁提告原僅求償100萬元，不滿呂秋遠PO文稱她和女兒是「阻礙成長的殘葉」，再加碼求償50萬元。（圖／記者黃哲民攝）

呂秋遠在本案從沒現身，僅委任律師出庭代打，主張林沄蓁到事務所實習的短期特定契約，在2023年7月31日期滿自動結束，林女縱然繼續工作2天，仍不算成立不定期勞動契約，頂多可依不當得利關係，要求支付這2天薪水。

先前開庭時，法官質疑呂秋遠的事務所紀錄顯示，林沄蓁是2023年6月12日實習期滿，當時指導林女的張姓律師也簽名為證，辯方說法為何不同，「難道律師簽字前，不用先看清楚？」呂的律師一時語塞。

呂秋遠已認領林沄蓁為他所生女兒，林女先前出庭受訪，說呂尚未支付未成年家人費用、「一毛都沒有」，也沒表達關心，雙方有其他訴訟進行中，呂去年底PO文稱此事是他「一生做過最愚蠢的事」，林女說看了只有「一言難盡」。