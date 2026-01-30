快訊／頂大生遭丟包輾斃　Bolt總經理發聲：司機已停權

▲新北台64線死亡車禍，醉男遭多元計程車運將丟包後慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

一名25歲擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役男，25日凌晨酒後搭乘多元計程車返家，與司機發生爭執後遭「丟包」在台64線上，遭4車輾過身亡，由於該司機隸屬Bolt叫車平台，Bolt台灣總經理曾憲竑表示，該司機第一時間已停權，後續處理將待警方和刑事調查結果出爐。

新北市台64線快速道路25日凌晨，25歲溫姓替代役男搭乘多元計程車返家途中，因與司機發生爭執，遭「丟包」下車，隨即慘遭4輛車連續輾過，頭顱破裂、全身骨折當場身亡。

Bolt台灣總經理曾憲竑表示，Bolt第一時間知道該事件後，已立即連絡司機並對其停權處理，該案已進入警方和刑事調查，後續進一步處置將視調查結果處理。

至於司機加入平台多久以及表現、司機說明等，曾憲竑說，因該案警方已介入調查，相關細節不便多說明。

曾憲竑指出，Bolt有要求加入車輛要投保乘客第三責任險，該案因還涉及後方肇事4輛車輛，肇責尚未釐清，仍待後續調查結果確定後才能確認如何處理。

Bolt昨晚也發出聲明，指對於1月25日發生於台64線快速道路的這起嚴重事故，Bolt深感哀痛與不捨，並向在此次事件中失去摯親的家屬與親友，致上最深切的哀悼。

Bolt聲明強調，目前本案已進入刑事調查程序，Bolt將全力配合相關機關的調查工作,協助釐清事故發生的經過與相關事實。鑑於案件仍處於司法調查階段，現階段不便就相關細節進一步對外說明。