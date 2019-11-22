高潞．以用改披台灣維新戰袍　登記參選平地原住民立委

▲高潞．以用在台灣維新召集人蘇煥智陪同下，宣布加入台灣維新並到台北市選舉委員會登記參選平地原住民立委。（圖／翻攝台灣維新黨臉書）

記者黃巈禾／台北報導

前時代力量立委高潞．以用改披台灣維新戰袍，21日在台灣維新召集人蘇煥智陪同下，宣布加入台灣維新並到台北市選舉委員會登記參選平地原住民立委。

高潞．以用因助理涉利用職務之便申請經濟部補助，違反利益迴避原則，遭時代力量仲裁委員以「嚴重打擊政黨形象及聲譽」，於9月3日開除黨籍。

高潞‧以用提出確認黨籍告訴，北院10月21日開庭，高潞‧以用委任律師表示，憲法保障人民參加政黨的權利，時代力量不該以政黨法剝奪人民參政權。但時代力量律師主張，就算離開時力，高潞．以用仍能參政。

高潞‧以用恢復黨籍未果，改披台灣維新黨戰袍，21日前往台北選舉委員會登記參選第10屆平地原住民立委。高潞．以用表示，不管是礦業法、原住民身分法、原住民族土地及海域法、原住民族自治法等，都躺在立法院，沒進度。

高潞‧以用指出，她過去從體制外在街頭抗爭，後來進到體制內，在立法院為原住民權益努力，擔任立委第一天起就推出很多關鍵性改革。

高潞‧以用提到，不管是原住民族教育、土地等相關法案，雖然只擔任3年半立委，「可比別人的3屆」，藍、綠只會操作意識形態，哪個政黨真正在乎原住民群、弱勢族群的就業與產業問題？

高潞‧以用強調，從8月至今都在處在傷心處，但為了部落，要化悲憤為力量，捍衛原住民族的生活權益和尊嚴，因此，決定重返立法院。