農委會質疑韓國瑜貸款買房違法　韓競辦嗆：利用政府機關刻意操作輿論

▲韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（資料照／記者陶本和攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜遭爆料曾向台肥借款買豪宅，台肥最大股東農委會22日表示，台肥「R5無雙-日升月恆」貸款案恐有違公司法等疑慮，25日官股董事將提案查明，並由台肥對外說明。對此，韓國瑜競選辦公室質疑這些動作是為選票考量，刻意利用政府機關來影射、操作輿論，直嗆「請台肥盡快立專案調查，務必越嚴格越好。」

針對韓國瑜向台肥貸款購買南港豪宅「R5無雙-日升月恆」爭議，農委會曾於11日表示，已委請公股董事於董事會正式提案，要求台肥於一週內提出相關報告。

農委會22日發表聲明指出，台肥的調查報告初步自行認定，103年至104年間與受買人所簽定「房屋土地預訂買賣合約書」條款無效，簽署長期分期付款協議書，恐有違公司法、證券交易法、「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」等相關規定。農委會責由台肥公司對外說明，以向公司股東、投資人及社會大眾交代。

對此，韓國瑜競選辦公室提出質疑，去年高雄市長選舉時，民進黨政府也指證歷歷，不斷指控有境外勢力介入、干擾選舉；結果已經過了13個月，卻完全沒有偵查動作、毫無下文。

韓競辦痛批，如今到了總統大選前夕，蔡政府又開始發佈奇奇怪怪的假命令，「這些動作是真的為了查證所謂真相，還是為了選票考量，刻意利用政府機關來影射韓候選人，想要操作輿論？」相信選民心中都有一把尺。

韓競辦呼籲，請台肥盡快立專案調查、並且務必越嚴格越好，讓真相能夠儘早水落石出。若是查到不法、立刻移送。