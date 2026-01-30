　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總召之爭對決柯建銘！　蔡其昌還原溝通過程：總統希望多一點承擔

記者杜冠霖／台北報導

民進黨團近日將進行黨團總召登記與改選，民進黨立委蔡其昌登記參選，挑戰「萬年總召」柯建銘。對於媒體追問是否為賴系與非賴系對決？蔡其昌今（30日）受訪時回應，沒這個問題啦，他跟柯總召感情也不錯啊！不過蔡其昌也坦言，黨內同志希望他多一點承擔，總統在有次偶然機會也表達，希望在立法院多幫忙。

▲▼綠委蔡其昌。（圖／記者陳煥丞攝）

▲綠委蔡其昌。（圖／記者陳煥丞攝）

對於登記參選總召，蔡其昌回應，黨團每一年都會發意願調查表，昨天自己送出去了。總統賴清德是否有勸進？蔡澄清，沒有到勸進，不過黨內很多前輩給鼓勵跟期許、黨內同志希望他多一點承擔，總統在有次偶然機會也表達，希望在立法院多幫忙。

至於因為有中職會長身分，是否會因經典賽分身乏術？蔡其昌表示，國家隊的運作跟聯盟運作部分，聯盟會長是不需要去上班也沒薪水領，只有重大事項要出席、重要事務開會要主持，國家隊運作有一套完整制度，也有很多優秀幹部在協助，基本上這不會產生很嚴重衝突。

蔡其昌表示，黨團運作方法很多，黨團運作中，總召、幹事長、書記長各要扮演什麼角色，也會隨著組合的不同調整，對他來講，會比較辛苦，但不至於會有很大衝突啦。

至於是否柯建銘有聯繫進行協調？蔡其昌指出，那本來就是程序，登記完後，不管總召、幹事長有多人登記，程序上就會協調，還有一段時間。媒體追問，是否可解讀為賴系非賴系對決？蔡回應，沒這個問題啦，他跟柯總召感情也不錯啊，過去當幹事長時配合也很好。

蔡其昌表示，柯建銘總召是黨內不可多得的人才，這輩子奉獻給立法院、民進黨，努力大家都有看到的，每個階段都必須有人承擔，民主政治、政黨政治往下走，這是必然的過程，對他來講，柯建銘總召是民進黨過去貢獻非常多的人物、尊敬的前輩，選完還是黨內同志、在黨團一起運作。這是內部程序、工作，在不同階段分配。

至於是否有跟柯建銘總召聊天？蔡其昌回應，沒問題啊！等等就會聊。而過去態度比較保守，為何此時出現轉折？蔡坦言，自己想了很久，當中有很多個人因素，作為民進黨政治工作者該承擔的事情，中間有一些拉扯，想一想，還是覺得這是使命、必然的承擔，就毅然決然接受。

至於王世堅認為柯建銘風格極端、應該跟在野黨協調溝通，未來若擔任總召的風格是什麼？蔡其昌表示，民進黨是多元政黨、大鳴大放，每個委員都有自己主張、處理事情的態度，這是民進黨傳統，王世堅委員是優秀黨內同志、有他的想法很正常，但最終還是要黨團會議討論方向，多溝通是一定要的，這是民主政治精髓，多一點善意跟理解，不管誰當總召都是必要的作為。

01/28 全台詐欺最新數據

467 2 1235 損失金額(元)

總召之爭對決柯建銘！　蔡其昌還原溝通過程：總統希望多一點承擔

關鍵字：

民進黨蔡其昌柯建銘總召選舉黨團改選民進黨中華職棒經典賽

