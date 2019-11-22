韓國瑜憂廠商被查水表　陳其邁：你有看過韓粉戴口罩不敢表態？

▲陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜22日舉辦企業座談會，他要在場廠商盡量表達意見，「大家敏感怕被查水表，可以不要講公司行號」，對此，行政院副院長陳其邁相當不以為然，他認為此說法不切實際，「你有沒有看過韓粉戴口罩、不敢表態的？」

陳其邁表示，只聽過台灣是一個民主開放的社會，任何人要表態支持誰，這是天經地義的事情，只看到我們的台商在歷次選舉都被中國大陸查水表，所以韓國瑜應該要向中國大陸喊話，不要查、干預台灣的民主。

陳其邁說，「韓粉都很積極表態，韓粉都標準裝備，你有沒有看過韓粉戴口罩、不敢表態的？所以韓市長講這句話，我覺得有點不切實際，而且也都不知道韓粉到底是怎麼表態，他應該很清楚才對。」

22日回到家鄉高雄訪視大寮國中體育發展成果，針對高雄今年的體育教師甄選掛零，相較新北市有23位，高雄不但比例少，而且今年沒有招考，讓北漂的年輕教師沒有辦法回來一事。陳其邁回應，「教育部、體育署都有特別關注這個問題。韓市長應該要認真、努力來補足師資不足的問題，假如有需要中央幫忙，我們中央一定會全力協助。」

陳其邁批評，不是一方面在其他縣市大開體育政策的支票，例如說要設體育部，結果自己家鄉專任運動教練的數目，卻不足比例，而且也沒有編列足夠的預算來支持體育的基礎設施。高雄專任運動教練的名額都不足，今年的名額又掛鴨蛋，這個會讓人家有很大的落差。

陳其邁強調，韓國瑜應該要回高雄來看看自己的高雄市最近的狀況，假如不足預算，應該動用市府的第二預備金，趕快來補足這些師資，不要讓小朋友在體育基礎設施或是師資上有所不足。

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