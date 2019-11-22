「台灣沒有去搶美國的銀行」　賴清德：我真的建議韓國瑜不要再打麻將了

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

對於國民黨總統候選人韓國瑜用「打麻將」神比喻兩岸關係跟國際情勢，指稱「台灣是漂亮的小姐，跟三個男生打麻將」，民進黨副總統候選人賴清德22日受訪時苦笑表示，「我真的建議韓市長不要再打麻將了！」

賴清德說，台灣不是強盜，沒有去搶美國的銀行，中國大陸也不是警察，台灣也是沒有在打麻將。真正該做的是實實在在守護台灣的主權跟維護台灣的民主，希望兩千三百萬台灣人都能長治久安。政府會穩健的建設台灣，務實推動台灣經濟進步，每一件事情都做好，這才是最重要的，並不是韓國瑜形容這樣。

另外，總統蔡英文受訪時也表示，自己不打麻將，所以聽不懂韓國瑜的麻將比喻。台灣在複雜的局勢裡面，要找自己的機會，而且要面對很多的挑戰，最重要的是要把台灣各方面都做得更好。

對於自稱「高級外省人」的郭冠英一席自己是代表中國共產黨監督台灣選舉的言論，賴清德強調，國人不可以輕忽這一席話，中國大陸勢力已經侵門踏戶到台灣了，明年選舉如果守護台灣沒有成功，台灣很可能變成第二個香港，台灣人應該要團結，支持守護台灣的團隊，支持總統蔡英文、副總統賴清德，讓民進黨在國會過半。

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