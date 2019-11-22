台灣維新不分區立委名單出爐　賀德芬第一、蘇煥智第六

▲台灣維新黨公布不分區立委名單，並赴中選會登記。（圖／翻攝台灣維新臉書粉專）

記者黃巈禾／台北報導

台灣維新22日上午公布不分區立委名單，台大名譽教授賀德芬名列第一，前台南縣長、台灣維新召集人蘇煥智第六。蘇煥智公布完不分區立委名單，隨後偕同台灣維新顧問祁家威與賀德芬等人，赴中選會登記。

蘇煥智會前受訪表示，賀德芬向來站在改革路線，從推動大學改革、催生公共電視台、批評台大校長管中閔案，到對總統蔡英文的論文問題提出質疑，言人不敢言，展現知識分子的風骨。

蘇煥智指出，提名賀德芬列不分區立委第一位，代表要追求學術真相調查、對台灣維持民主批判精神具象徵意義，雖然已經退休，但在關鍵時刻，仍有勇氣站出來，值得肯定。

賀德芬是台大法律學院名譽教授，長期投注台灣的民主、社會運動，台灣的大學教育改革、公共電視法的推動，還有學術倫理真相的調查。

名列不分區立委名單第2位的是萬淑娟，是西拉雅平埔族群正名運動，及復活已被國際認定「滅絕語言」的西拉雅語推動者，總統府原住民族歷史與轉型正義委員會委員。

第3名是曾吉郎，是筆名白聆和沙漠魚的台語文身障創作者，多次入圍及金曲獎最佳兒歌專輯得主，長期關心保護弱勢權利、維護弱勢尊嚴，並主張修訂與落實身心障礙保護法。他保護藝文工作者基本生存權，增加其發表空間與機會。還有積極傳承保存與推廣母語教育。

第4名是蔡惠蘭（阿固‧少多宜），現任原住民廣播電台Alian F M96.3「法律。我最懂」主持人、曾任「新頭殼「聲源部落」的主持人，還是2011年Pangcah阿美族守護聯盟「凱達格蘭大道還我土地運動」主持人、及河岸崁津部落「河岸部落就地合法居住」發言人。

第5名是詹昭能，現任世新大學社會心理學系主任，也曾任學務長，除了致力於愛情心理學以及當代社會的情感教育問題，也長期關注台灣高教問題與改革，尤其是政府長期「重公立，輕私立」問題；另外，身為三個孩子的父親，近來還特別關心的國民教育發展問題。

第6名則是台灣維新發起人暨召集人蘇煥智，曾任台南縣第14、15任縣長，以及中華民國第2至4屆立委。

台灣維新十大政見

1、打破台灣悶經濟及中央集權集稅體制，推動分稅制，企業及個人稅賦，一半留在地方，鼓勵地方招商、振興經濟。

2、打破政府威權心態，成立專責單位，檢討政府對各行各業不合理的管制。 例如：不分行業別的一例一休。

3、改革六都區長官派的反民主體制；推動六都區恢復地方自治，有自主財源、權限、民選公職。

4、改革地方選舉，推動鄉鎮市區朝向委員會制、全政黨比例代表制、開放地方政黨，杜絕黑金。縣市直轄市議員，一半政黨比例。

5、小孩國家養，推動社區保母中心，0-6歲育兒津貼每月4500元。6. 保障全民基本生活收入每月8000元。

7、人人有屋住。六都人口稠密區，課徵空屋稅；擴大囤房稅。並推動租金管制法，防止「炒房」。

8、全面實施長照社會保險，失能者全面受到政府保障。

9、推動老年離農退休制度，讓老農民安心退休，年輕農民容易便宜取得耕地，活化農村。

10、避免窮者愈窮，私立大學費比照公立大學，一律平等，超過部分由政府負責。