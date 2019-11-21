陳其邁談《香港人權與民主法案》：暴力鎮壓反而讓情勢更惡化

▲陳其邁出席Facebook數位公民行動教室活動。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

香港民主抗爭運動持續延燒，美國眾議院通過參院版本的《香港人權與民主法案》，對此，行政院副院長陳其邁21日強調，港府應該與人民和平對話，暴力強制鎮壓反而讓情勢更惡化。

美國眾議院通過參院版本的《香港人權與民主法案》，將交總統川普簽署後即可生效。眾議院早在10月中就以「全體議員一致同意」口頭通過眾院版法案，隨著香港情勢在11月急速升溫，參院外委會主席里施（Jim Risch）和盧比歐（Marco Rubio）14日宣布啟動「熱線」程序，促使參院隨後快速通過參院版法案。兩院版本最終採行參院版本，將遞交總統川普決定是否簽署。

陳其邁21日受訪時再度聲援香港，「我想全世界民主國家都非常關心香港的情勢發展，尤其港府縱容國家暴力，鎮壓整個民主運動，這個已經超越民主國家的底線，應該要以和平對話溝通的方式，能夠跟學生和香港人民來對話。用國家暴力強制鎮壓，恐怕並不會讓香港問題解決，反而讓情勢更惡化。」

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