社會 社會焦點 保障人權

宗教教化進入雲林監獄！收容人雙手合什...宣誓皈依佛、法、僧

▲收容人在佛前懺悔發願，期盼以善念為依歸，為人生重新定向。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲收容人合十宣誓，期盼以善念為依歸，為人生重新定向，場面莊嚴肅穆。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為推動正向教化與心靈重建，佛光山慈悲社會福利基金會於12月24日走入雲林第二監獄，舉辦「皈依三寶典禮」，在歲末時節為監所注入一股安定人心的力量。典禮由佛光山代表妙璋法師主法，多位收容人雙手合十、神情肅穆，在鐘鼓聲與誦經聲中，宣誓皈依佛、法、僧三寶，為人生立下重新出發的精神座標。

典禮現場布置簡樸而莊嚴，法師引導收容人以至誠之心禮請佛陀加持，並逐一說明皈依三寶的深層意涵。妙璋法師開示指出，「皈依佛者見覺性，皈依法者得智慧，皈依僧者受僧團庇護」，不僅是一句儀式用語，更是一條實踐生命轉化的道路。透過法會的莊嚴儀軌，參與者在靜定中反觀自身，體會佛法淨化身心、培養慈悲與自省力量的內涵。

多位參與皈依的收容人在佛前誠心懺悔過往行為，並發願未來以佛法作為生活指引，期盼在服刑期間學習沉澱自我、調整心性，出獄後能以「做好事、說好話、存好心」為行動準則，重新融入社會。有人低聲誦念發願詞，有人紅了眼眶，現場氣氛安靜卻深刻，情感在誦經聲中悄然流動。

雲林第二監獄林典獄長致詞時表示，宗教教化是矯正工作中重要的一環，能協助收容人穩定情緒、反思生命價值，對於培養自律與責任感具有正向助益。他指出，當內心找到依止，行為的改變才有可能持續，這也是監所持續引進多元教化資源的重要原因。

佛光山長年投入監獄教化工作，自星雲大師時期即深信「心淨則國土淨」，陸續在全台多處監所推動皈依三寶、八關齋戒、佛法講座與生命教育活動，期盼透過佛法的智慧，協助受刑人重新建立價值觀，減少再犯風險，促進社會整體和諧。此次於雲林第二監獄舉辦皈依典禮，讓收容人透過法水灌頂與佛法開示，找到心靈依歸，也為未來人生開啟新的可能。

主辦單位指出，這場典禮不僅是一場宗教儀式，更是結合法務體系、社會福利與佛教教育的跨界合作，透過制度支持與心靈引導並行，促進收容人由內而外的正向轉化，具體展現佛光山「給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便」的核心精神。在歲末寒冬中，這場典禮為高牆內注入溫暖，也為社會播下一顆靜靜發芽的善念種子。

▲收容人在佛前懺悔發願，期盼以善念為依歸，為人生重新定向。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林典獄長致贈感謝狀。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

雲林監獄佛光山皈依三寶心靈重建宗教教化

