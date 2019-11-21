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美國會逾150涉中法案待審　港媒：台灣南海議題在列

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▲美國國會大廈（United States Capitol），美國國會山莊，美國國會。（圖／路透社）

▲美國國會仍有超過150個涉及中國的待審法案。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾議院20日通過參院版本的《香港人權與民主法案》，如今焦點轉往總統川普，就等他簽字讓法案生效。港媒《南華早報》報導，目前國會仍有150多個與中國有關的法案待審，議題範圍相當廣，除了每年必須通過的國防授權法、中國科技轉移管制法之外，網路安全、芬太尼（fentanyl）交易、貿易投資、台灣及南海等議題也是焦點之一。

文中提到，這些懸而未決的法案囊括經濟、意識形態等多個面相，大多旨在抗衡中國。喬治華盛頓大學國際事務學院教授薩特（Robert Sutter）表示，參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）一改先前不願帶頭站在中國對立面的態度，針對中國、香港、新疆議題做出聲明，顯示國會跨黨派抗衡中國的作為已出現轉折。

目前已知涉及中國議題的待審法案範圍涵蓋網路安全、貿易投資、台灣及南海等，包括每年必須通過的國防授權法（National Defence Authorisation Act）、中國科技轉移管制法（China Technology Transfer Control Act）。其中，部分法案可能為國際貿易及投資帶來衝擊。

美中貿易委員會（USCBC）政府事務高階主管艾希頓（Anna Ashton）表示，國安問題將會是國會持續關注的一大重點，且將採取進一步行動，影響與中國做生意的美國企業與商業行為，「那是我們繼續努力對話的領域之一，要在不損害美國利益的前提下，協助決策者解決他們眼前的問題。」

►香港人權法案最快21日送白宮！料川普簽署生效　港經貿優惠上升外交籌碼
►美通過《香港人權與民主法案》！《人民日報》：干涉中國內政的廢紙一張

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