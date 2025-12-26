　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

機車騎士常打滑摔傷　花蓮大禹街規劃高止滑係數塗料除隱患

▲▼花蓮市大禹街自從十多年前鋪設地磚後，機車打滑事件不斷，店家與居民都相當憂心。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市大禹街自從十多年前鋪設地磚後，機車打滑事件不斷，店家與居民都相當憂心。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市大禹街因地磚鋪面止滑效果不足，雨天頻傳機車打滑事故，引發地方關切。經現場會勘後，花蓮市公所決議籌編經費，將採用止滑係數達70BPN以上的止滑塗料改善道路濕滑問題，以提升行車安全。

花蓮市民代表會主席楊哲灃26日邀請市公所建設課長徐國城前往大禹街會勘，民生里長吳明崇及花蓮市百年老街商圈發展協會總幹事黃智章也到場，反映地方與店家意見。

▲▼花蓮市大禹街自從十多年前鋪設地磚後，機車打滑事件不斷，店家與居民都相當憂心。（圖／花蓮市公所提供，下同）

楊哲灃指出，大禹街只要遇到下雨天，地面濕滑就容易發生機車打滑、騎士受傷的情形，他已多次向市公所反映並要求改善，希望透過此次會勘，能在明年初完成相關工程。他也強調，由於當地屬商圈，施工時間應避開店家主要營業時段，降低對商家生計的影響。他表示，街道安全是最優先的基礎，待安全無虞後，再進一步討論街道美觀與風格，期待未來將大禹街重塑為年輕、有活力的街道，帶動商圈復甦。

花蓮市公所近年為重現東部客家移民歷史故事，市長魏嘉彥特地指示客行所及建設課向客家委員會爭取經費，並針對大禹街規劃「花蓮市客庄百年老街街區妝點先期評估規劃案」。

▲▼花蓮市大禹街自從十多年前鋪設地磚後，機車打滑事件不斷，店家與居民都相當憂心。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼公正街原有彩虹步道效果不錯，將依圖樣進行局部修補。

當地民生里長吳明崇表示，他看過規劃內容後，認為有助於為地方帶來全新風貌，因此希望能先從最迫切的行車安全著手，後續再逐步推動街景意象與整體發展。

▲▼花蓮市大禹街自從十多年前鋪設地磚後，機車打滑事件不斷，店家與居民都相當憂心。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市百年老街商圈發展協會總幹事黃智章也指出，自從十多年前鋪設地磚後，機車打滑事件不斷，店家與居民都相當憂心。他表示，先前參與客庄百年老街街區妝點規劃說明會後，對整體發展相當期待，若能優先改善行車安全，相信將獲得更多店家支持後續整體工程推動。

建設課長徐國城表示，大禹街與公正街長期都有民眾反映雨天道路濕滑問題，市公所三年前已在公正街施作彩虹步道止滑塗料，採用止滑係數70BPN以上材料，實際觀察下來，止滑效果相當良好。在市長指示下，市公所將籌編經費，預計於明年度上半年在大禹街施作具海洋意象的高止滑塗料；至於公正街，則將維持原有彩虹步道圖樣進行局部修補，期望全面改善雨天濕滑問題，提升市民與用路人的行車安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼
陸反制美對台軍售！制裁20家美軍工企業、10名高管
快訊／日本爆兇殺7人遭砍！兇嫌噴灑不明液體
快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下
炎亞綸「年終發超過200萬元」！　甜認與男友有結婚計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

強化金融機構安全　嘉義警實戰演練守護市民財產安全

林新醫院連2年奪母嬰親善特優獎　最高肯定全國僅2家

就職七周年徐榛蔚年年增加婦幼福利　115年新增疫苗、提高托育獎勵金

溪湖將迎來24年大醮！消防超前部署　宣導環保減砲護安寧

廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

金門縣府115年總預算超編32.6億　遲未向議會說明創下本屆先例

機車騎士常打滑摔傷　花蓮大禹街規劃高止滑係數塗料除隱患

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

強化金融機構安全　嘉義警實戰演練守護市民財產安全

林新醫院連2年奪母嬰親善特優獎　最高肯定全國僅2家

就職七周年徐榛蔚年年增加婦幼福利　115年新增疫苗、提高托育獎勵金

溪湖將迎來24年大醮！消防超前部署　宣導環保減砲護安寧

廚阿鏡師聯名加持　裕元花園酒店搶攻馬年外帶年菜商機

金門縣府115年總預算超編32.6億　遲未向議會說明創下本屆先例

機車騎士常打滑摔傷　花蓮大禹街規劃高止滑係數塗料除隱患

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

葉珂穿紅裙直播喊「中國人不過洋節」　網吐槽：背後聖誕樹是幹嘛的

戰爭倒數中？情報估「俄恐3至5年內動武」　歐洲還沒準備好

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

泰12歲少女回家了！被母騙去日本賣淫　今返回泰國獲安置

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

徐巧芯開酸「越苗越黑」　苗博雅火速回4字！吸7.6萬人按讚

南分署YS歲末推「追放二手市集」　發票換好物讓公益與職涯一起循環

當年被拉一把如今關懷全縣　檸檬企業送暖15年不間斷

粿粿、范姜彥豐現身法院　平安夜正面交鋒

地方熱門新聞

「全國最大里」掰了！明年7月「1分為4」

即／合歡山下冰雹了！武嶺今早1.3度一片白茫茫

聖誕節不平靜　海巡驅離中國海警3船

科技藝術打造沈浸式體驗《流光藝境》駁二開展

聖誕假期林俊憲市場掃街、親子活動、國片包場一日跑透透

桃園草莓食農聖誕市集開幕

怡仁愛心基金會慈善音樂會　公益捐贈送關懷

男子倒臥山區三天奇蹟獲救

綠營內部民調差距拉近林俊憲衝刺初選議員站路口展現團結戰力

台東6.1強震納骨塔遭殃！骨灰罈摔地慘況曝

深夜11點全市出動！黃偉哲啟動街友大普查286人納管守住安全底線

女青農莊佩君獲南投青山茶冬茶比賽雙料特等獎

北榮桃園分院護理之家迎聖誕　慶生會好歡樂

陳亭妃拋「交通七彩行」打通台南任督二脈

更多熱門

相關新聞

大貨車掉落整桶麥芽糖水　花蓮2 騎士打滑慘摔

大貨車掉落整桶麥芽糖水　花蓮2 騎士打滑慘摔

花蓮台11線水璉路段16日發生一起貨物散落事件。一輛營業曳引車行經台11線28.5K處時，因裝載不穩導致裝容麥芽糖的水桶掉落，黏稠液體鋪滿路面長達100公尺，造成後方2名騎士輾壓打滑，造成手腳多處擦挫傷，所幸傷勢無大礙。

西濱砂石車撞小貨車　害車體扭曲夾護欄

西濱砂石車撞小貨車　害車體扭曲夾護欄

山區氣溫驟降！台14甲武嶺至松雪樓彎道結霜

山區氣溫驟降！台14甲武嶺至松雪樓彎道結霜

新莊國中生遭公車撞飛　車上母女摔傷

新莊國中生遭公車撞飛　車上母女摔傷

即／獸醫摔車截肢賠946萬　詐保判3年

即／獸醫摔車截肢賠946萬　詐保判3年

關鍵字：

機車騎士打滑摔傷大禹街高止滑塗料隱患

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

職場奴性最強星座Top3

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面