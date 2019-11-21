民進黨拋2張圖！韓國瑜豪宅價值、擁有房產時間軸一次看

▲民進黨整理2張圖表，韓國瑜豪宅價值、擁有房產時間軸一次看。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨總統候選人韓國瑜再度爆出曾住大安區6000萬豪宅一事，民進黨中央黨部21日上午舉行記者會，透過兩張圖表，整理韓國瑜所有住所價值、擁有房產時間軸。

由於韓國瑜自去年競選高雄市長期間，就強打「庶民」、「賣菜郎」的形象，但隨著參選總統，勢必備受更嚴格檢驗，先前被媒體爆料，在失業長達17年的情況下，卻能鉅額貸款購買豪宅；在韓國瑜陣營舉行記者會滅火後，又再度爆出他曾住在大安區價值6000萬的豪宅。

對於韓國瑜住所、豪宅房產的疑雲，民進黨21日幫忙整理出2張圖表，顯示他過去幾年來住所的價值，以及擁有房產的時間軸。總統蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄表示，他要加以質疑韓國瑜市長整體房產狀況，韓國瑜1993年擁有第一棟房子「霖園」，縱使在大安區豪宅是用親戚名字購得，但有居住事實，經過各方查訪，加上大安區居民陳述，韓國瑜夫妻與子女長期居住在這，居民也說是他的子女度過童年的處所。

阮昭雄說，韓國瑜從1996開始到2009居住在大安區，同時擁有「霖園」、「天下一家」、「東方明珠」等處所。

阮昭雄質疑，韓國瑜有房子借住，又買這麼多房子，這不是炒房什麼不是炒房？加上鄰居陳述，韓居住大安區豪宅同時，出入是坐名貴轎車，名貴轎車是由誰提供？如果是韓國瑜自己擁有，是否有申報財產？他去監察院告發韓國瑜，就是希望透過行政調查的過程，讓疑雲水落石出，讓大家明白韓國瑜住豪宅也擁有豪宅，並不是庶民。

▲民進黨整理2張圖表，韓國瑜豪宅價值、擁有房產時間軸一次看。（圖／民進黨提供）



阮昭雄也質疑，1996年的李佩芬如何具備財力購入3000萬的房子，而且自己不住借給韓國瑜夫妻住？有諸多不合理之處啟人疑竇。

民進黨立委周春米表示，不管是賣菜郎或是好野郎，對於要競選公職的政治人物，大家都只是希望不要是「白賊郎」，韓國瑜昨天提告想要止住大家對他的質疑，但其實去地檢署提告違反選罷法，是需要透過地檢署偵查，事實要很久才能公開，韓國瑜明明是公眾人物，有最好的媒體舞台可以說明，然而韓國瑜卻不在這個時間證明清白、還原事實真相，反而去提告叫大家不要再問，社會大眾是不會接受的。

周春米表示，，李佳芬的妹妹李佩芬就是大安豪宅的所有人，附近的住戶也承認這對夫妻也住過一段日子，這是明確事實，韓國瑜應該跟大家說清楚為甚麼會住那邊，而李佩芬為甚麼有這樣的房產，與韓國瑜有無關聯也應該說清楚。

▼民進黨整理2張圖表，韓國瑜豪宅價值、擁有房產時間軸一次看。（圖／民進黨提供）



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