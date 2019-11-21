柯文哲談民眾黨不分區：不是分贓、派系妥協、不用錢決定

▲柯文哲。（資料照／記者葉南州攝）

記者楊亞璇／台北報導

台灣民眾黨21日舉辦不分區立委提名人媒體見面會，對於不分區立委提名名單，民眾黨主席、台北市長柯文哲在致詞時意有所指表示，相對其他政黨，既不是分贓也不是派系妥協，更重要是不是用錢決定。

柯文哲表示，不分區立委名單強調專業，包括社會各個階層，除了有一些他認識的人，還有向天下徵才，層層把關，最後每個人都花30分鐘到1個小時去談，他最驕傲就是說，相對其他政黨，既不是分贓也不是派系妥協，更重要是不是用錢決定，報名費還是自己出，「這些名單都不用花錢，他們是憑專業進來，說服評審委員進來的」。

2020國會選舉，他期盼「三黨不過半、台灣重開機」，柯文哲坦言，創黨三個月，突然變成國會第一大黨，這也不可能，但他盼台灣給我們力量，更有效去矯正目前國會亂象，海選過程當中，雖然有一些遺珠之憾，但是都有記錄下來，未來立院的法案助理、幕僚，從這些人優先選用，訓練未來10年、20年政治人才。

柯文哲也喊出，「台北的經驗、台灣實現」，不同於一些政黨，講不出實際經驗，像是關於長照系統怎麼做，幼兒政策不會打高空，相當務實，像是台北市2歲至3歲可以托幼又可以托育，後來被中央政府採用，在台北做的社會實驗，透過立法院推廣到全台去，讓台灣人民受到更好的福利。

柯文哲並談到居住正義議題，最認真蓋社會住宅的當然是台北市政府，包括租金補貼、包租代管、囤房稅等政策，所以在這個地方講政策不是空口說白話，有實際執政經驗淬煉，知道哪些可以推廣到全台灣，造福全台灣人，因為他們的加入，讓台灣的政治更有願景，更有希望。

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