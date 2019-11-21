吳敦義到卓榮泰臉書留言掀戰　陳其邁：台灣社會不接受極統





▲陳其邁出席Facebook數位公民行動教室活動。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨不分區名單屢遭外界質疑「親中」立場，引發議論。民進黨主席卓榮泰20日深夜在臉書發文向國民黨主席吳敦義喊話，隨後引來吳敦義在下方留言批評民進黨不分區是喬出來。對此，行政院副院長陳其邁21日受訪時表示尊重，但強調極統、極獨、故意要走偏鋒的做法台灣社會不能接受。

卓榮泰昨日在臉書隔空向吳敦義喊話，「一張不分區名單讓您心力交瘁，令許多您的老朋友不捨，但是我還是必須對您說句真心話：主席，請您務必做出對的決定！」

卓榮泰提出三點質疑國民黨不分區名單。第一是為什麼在人民大會堂聽唱中國國歌、聆聽習近平訓話、公開教解放軍對抗美軍的人可以列在安全名單？第二，為什麼挺香港警察暴力傷害香港人民的人可以列在安全名單？最後一點，為什麼公然鼓吹武統台灣的人可以被考慮列在安全名單？而現在他是新黨的第一名，「一個人上週是中國國民黨政黨候選人，本週是新黨的政黨候選人，那一天他成為中國共產黨您會覺得奇怪嗎？」

沒想到，吳敦義21日也在該篇貼文底下留言，寫道「致 卓主席：國民黨的不分區名單是透過公平公正的程序與制度，選出來自台灣各地區、各行業的代表，雖然不可能讓每個人都滿意，但是至少是經過公平推舉，並由審查委員會審查資格合格後，經中常會決定，再由中央委員全體會議投票產生，非常嚴謹。」

對於吳敦義槓上卓榮泰，陳其邁21日受訪時表示，本質還是在不分區的名單，這是代表黨的路線、黨的價值，「國民黨提名，包括很多老藍男，甚至有些還是親中路線，甚至還有些還支持香港暴警，這是讓人家覺得這個名單很失望」。

陳其邁強盜，重點還是不分區所現的政黨路線，假如急統、急獨的候選人，也許國民黨認為這個是他們選舉的策略，他們有這種需求，所以故意要走偏鋒，那也尊重，但台灣主流社會不會接受。

▼吳敦義直接在卓榮泰貼文留言回嗆。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

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