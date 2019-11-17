造勢晚會還有2小時...小英園遊會先爆滿！支持者搶合照立委候選人

▲小英園遊會人潮爆滿。（圖／記者蔣婕妤攝，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

千呼萬喚！爭取連任的總統蔡英文17日終於宣布副手就是前行政院長賴清德，民進黨最強組合「英德配」正式成軍。「2020蔡英文全國暨台北市競選總部」將是「英德配」成軍後的首場合體造勢活動，早在造勢晚會開始前，現場的小英園遊會已經先爆滿，支持者搶著和8位北市立委參選人合照互動。

蔡英文拼總統連任，這次選戰打法不太一樣，除了有傳統的造勢，競總成立大會也結合主題園遊會。全國暨台北市競選總部成立造勢場17日下午4點開始，提前兩小時，小英園遊會先開始。綠營北市8位立委參選人吳思瑤（北投士林）、何志偉（士林大同）、吳怡農（中山松山）、高嘉瑜（內湖南港）、林昶佐（萬華中正）、謝佩芬（大安）、許淑華（信義松山）以及阮昭雄（文山中正）到場與支持者同樂。

觀察造勢現場，還沒兩點已經有不少支持者到場，近兩點半，園遊會區已經被塞滿，支持者年齡相當平均，有爸媽帶孩子來逛攤位，也有許多年輕人面孔。8位立委候選人每一位都有各自的攤販，其中，何志偉泡咖啡給民眾喝，吳怡農則被包圍搶合照，現場氣氛超嗨。

「2020蔡英文全國暨台北市競選總部」以「未來台灣」為主軸，用「社群」為核心概念貫穿整體空間，現場設置融合LINE、YouTube、IG、FB四大社群平台作為互動設計裝置，並串連小英總統執政三年有成的政績，藉由民眾親身參與、共同體驗小英總統執政為台灣帶來的改變。



蔡英文全國暨台北市競選總部，入口服務台的小英志工將引導民眾掃描QR Code透過蔡英文官方LINE@進行線上競總導覽，還能索取小英隱藏版貼紙；除此之外，還有一面超大電視牆，不間斷播放小英YouTube頻道影片，讓大家更了解蔡英文。

蔡英文競辦表示，總部還有「聲控互動牆」，對準現場麥克風為蔡英文加油，互動牆就會告訴台灣這三年來的進步；「數位留言牆」讓民眾可以連上臉書，留下一句你想為台灣說的話，人人都是小英發言人；「社群照片牆」只要你在 IG 發一張 hashtag「#2020台灣要贏」的照片，並設成公開，或前往現場拍照區拍下照片，你的照片就會出現在社群照片牆上，讓全台灣的支持者能夠透過社群網路，線上串聯挺小英；「現場拍照區」讓你可以使用小英專屬外框拍貼、下載，留下美好紀念。

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