台南團結力挺蔡賴配　黃偉哲：壯大台灣2020台灣會贏

▲台南小英競選總部主委黃偉哲指出，台南團結力挺蔡賴配，壯大台灣2020台灣會贏。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

蔡英文總統11月17日公布副手人選為賴清德，蔡賴兩人將代表民進黨，搭擋參選2020正副總統，小英台南競選總部主委黃偉哲指出，賴清德前院長過去不論在哪個職位，都全力為台南人打拚與奉獻，台南小英競總全力支持蔡總統的決定，在壯大台灣的道路上並肩同行，贏得2020的選戰。

小英台南競選總部邱莉莉發言人表示，賴清德的從政經歷與台南發展息息相關，在縣市合併後，更以宏觀的格局開發大台南。尤其，賴清德擔任台南市長任內有三個最高，別是城市光榮感最高、市長連任得票率最高、2016小英當選總統，在台南的得票率也最高！

對於國民黨立委參選人批評蔡賴配是政治分贓，等同宣告台灣未來4年走向死路。小英台南競選總部李退之發言人回應，蔡賴兩人在初選過後團結合作，是成熟民主的展現，反觀國民黨不論是正副總統候選人還是不分區立委名單，才是老人分贓、反動賣台的組合。

李退之強調，賴清德擔任市長任內多項政績，諸如開創大台南公車路線，戮力開發柳營、永康、新吉等工業區，推動低碳城市與陽光電城，至今仍為市民津津樂道。賴清德也將「台南經驗」帶到全國，行政院長任內致力改善企業投資「五缺」問題，為今日台商回流七千億打下良好基礎。

台南市長黃偉哲指出，蔡英文總統宣布與賴清德前院長搭檔，參選2020正副總統，「蔡賴配」正式成軍。這一個令人感動的決定，來自陳建仁副總統無私的聖光、卓榮泰主席與陳菊秘書長的積極促成、賴清德前院長團結成就台灣的胸襟，以及蔡英文總統開闊的氣度與遠見的智慧。

黃偉哲說，只有感動人民，台灣才能前行。小英總統3年多來保衛國家的堅毅領導、賴清德前院長從台南市長到閣揆的斐然政績，我們相信「蔡賴配」是台灣人民最可以寄望的組合。台南，是英德勝利最堅實的基礎，2020，我們台灣一定要贏。