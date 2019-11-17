高雄立委「憂全軍覆沒到可望全壘打」 地方人士：韓國瑜輕諾寡信惹怒市民

▲蔡英文高雄競選總部成立，10萬高雄人站出來挺小英。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數54天，總統蔡英文17日上午正式宣布副手為前行政院長賴清德，民進黨最強組合「英德配」正式成軍。16日在英德配正式成軍前，蔡英文高雄競選總部搶先成立，吸引超過「10萬大軍」現身力挺。針對高雄的立委選戰，地方人士分析，因為高雄市長韓國瑜的輕諾寡信惹怒市民，讓立委選情從去年九合一擔心「全軍覆沒」到如今可望8席「全壘打」。

由於選區重劃，高雄立委席次從9席降為8席。民進黨在高雄立委布局上，第一到第八選區分別派出邱議瑩、邱志偉、劉世芳、林岱樺、李昆澤、趙天麟、許智傑、賴瑞隆。

黨政人士表示，高雄選情和總統選情是連動最深的地方，因為高雄在去年九合一大選時是「韓流震央」，而今年，也會是反韓大潮的源頭。去年對國民黨來講，韓國瑜是政治財，今年則變成嚴重負債，總統選情跟立委選情連動最深，韓國瑜去年的「正」和今年的「負」都發生在高雄，市民感受非常強烈。

黨政人士指出，民進黨原本不被看好的高雄選情，如今翻轉攀高，藍營候選人甚至陷入是不是要跟韓國瑜綁在一起的兩難局面。隨著韓國瑜的選情下滑，連帶立委選情跟著受挫。去年國民黨原本預期選情開高，現在變成走低。民進黨去年在高雄深具教訓，如今是士氣高昂，2020可望延續2016年在高雄全壘打的氣勢。

▼蔡英文、賴清德在高雄合體。（圖／記者洪正達攝）

綠營地方人士提到，民進黨去年在市長落敗後，原本不看好高雄選情，擔心民進黨僅能守住深綠的1到2席，甚至可能會全軍覆沒。不過，隨著韓國瑜政見跳票，又要選總統，逐漸被市民看破手腳，高雄的登革熱疫情等全都沒有處理好，讓高雄市民感受到，過去的承諾完全不被重視。

蔡英文在高雄的造勢場獲得熱烈回應。地方人士說表示，陳其邁在舞台上點出韓國瑜輕諾寡信、政見跳票，完全扣住韓國瑜上任來給市民的負面感受，幾個字點破韓國瑜對高雄人的感受，「高雄民眾非常踴躍出席造勢，場面非常盛大，這是民眾的一種『氣』，這是被韓國瑜激出來的。」

地方人士說，陳其邁一席演講惹哭不少支持者，其中也包含人民對市長落敗的陳其邁的疼惜，同時也遺憾為何選出的市長會這樣拍拍屁股就要走人。他也提到，16日現場有兩大高潮，第一是陳其邁作為造勢的開場，先感性向市民道歉，接著痛陳韓國瑜讓市民失望，「輕諾寡信，政見跳票」說到市民心坎裡。第二是在選在蔡賴配公布前夕，在最具指標意義的高雄競總成立這天，蔡賴同台造勢，向支持者傳達強烈必勝決心。他用台語說道，「那股『勢』回來了！」

針對2020高雄的8席立委席次，地方人士分析，如果把去年九合一選舉時韓國瑜和陳其邁的得票數換算成立委選票，其實民進黨很可能全軍覆沒，只有林岱樺的鐵綠選區有機會勝出。不過，隨著總統蔡英文的選情看漲，8個選區中即使是偏藍選區民進黨也呈現小贏狀態，經過昨天的造勢後，相信民眾會更加篤定，要讓民進黨8席全上。

地方人士也指出，高雄第3選區（左楠）的劉世芳和第7選區（鳳山）的許智傑目前還是五五波，選情還有些危險。他解釋，該選區因為左營有眷村因此偏藍，相較偏綠的楠梓區，左營人口又比較多，整體來說還是藍營占優勢，也讓劉世芳選情有些緊繃；至於許智傑所在的鳳山區也因為有眷村所以對國民黨較為吃香，選情上也是呈現五五波，領先幅度比較低。

地方人士強調，雖然還有少數選區因為選民結構領先幅度不高，不過，經過16日的十萬人造勢後，可以預判綠營支持者都會回歸，甚至極有機會回到2016年的大獲全勝的「全壘打」勝面。

▼蔡英文總統高雄競選總部成立。（圖／記者洪正達攝）

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