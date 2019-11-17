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蔣萬安成立競選總部　馬英九、吳敦義、張善政等人到場力挺

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▲▼立委蔣萬安中山區競選總部成立大會。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲立委蔣萬安中山區競選總部成立大會。（圖／蔣萬安辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立委蔣萬安中山區競選總部17日成立，上千名鄉親朋友聚集松江路中廣大樓前馬路力挺蔣萬安連任，藍營許多重量級人士，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、台中市長盧秀燕、副總統參選人張善政、國民黨中央委員連勝文、高雄市副市長李四川都蒞臨現場力挺，群眾高喊「蔣萬安、凍蒜！」氣氛十分熱烈。

蔣萬安致詞時表示，感謝中山、北松山民眾四年前的支持，讓他能夠當選立委。這四年下來，國會專業問政的表現，大家有目共睹。先前民進黨欲強行通過一例一休的惡法，他用議事杯葛，佔據發言台不間斷連講2小時，拖延惡法修法進度，更因此被封為「站神」，創下理性杯葛議事的典範。

▲▼立委蔣萬安中山區競選總部成立大會。（圖／蔣萬安辦公室提供）

在地方服務上，除了勤跑基層，他更是將民眾的小事，當成自己的大事。免費法律諮詢四年下來超過七百多場次，服務上千名民眾，甚至有一位民眾跑來跟蔣萬安說，他的案件問了好幾個律師都毫無進展，一直問到萬安團隊的法扶律師，仔細聆聽耐心研究，終於徹底解決問題，救了他一命，非常感謝蔣萬安。

蔣萬安表示，身為民意代表本來就應該要替民眾想更遠、做更多，台灣正面臨低薪、少子化、長照需求孔急等議題，呼籲民眾在明年1月11號，用選票將會做事的蔣萬安，再度送進立法院，為下一代與台灣的未來，繼續打拼、奮鬥，台下民眾熱情的予以回應，最後大會在張善政致詞後圓滿結束。

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▲▼立委蔣萬安中山區競選總部成立大會。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲▼立委蔣萬安中山區競選總部成立大會。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲▼立委蔣萬安中山區競選總部成立大會。（圖／蔣萬安辦公室提供）

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