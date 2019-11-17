韓國瑜轟不分區名單與期待有差　馬英九：比前面的版本好多了！

記者羅婉庭／新北報導

針對國民黨不分區立委名單，前總統馬英九17日上午出席新北市婦女挺韓後援會表示，他覺得這番改進是有意義的，對於是否認為這份名單公平公正？他表示，不是讓每一個人都能滿意，但是比前面的版本好多了！但在追問是否認同國民黨主席吳敦義排第14名，馬英九則不願回答快步回應。

國民黨不分區立委名單16日經過中央委員會投票後終於確定最終版本，僅有前陸委會副主委張顯耀未通過，始終保留多位被質疑的人選。對此，國民黨總統參選人韓國瑜發表3點意見，韓國瑜說，第一點，這份名單跟一般民眾期待有落差。

▲馬英九出席婦女後援會成立大會 。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

第二點、現在此時此刻大選在即，再次拜託黨員及支持國民黨的好朋友，大選全力支持國民黨政黨票、總統及立委選票。第三點、最重要的是，國民黨未來一定要走向改革道路，國民黨所有執政團隊及監督在野都要苦民所苦、貼近基層，更重要的是一定要大力栽培年輕人，讓新血加入國民黨，改革道路一定要進行」。

韓國瑜強調，國民黨的未來一定要走向改革的道路，國民黨所有的執政團隊以及監督的在野團隊都要苦民所苦、貼近基層。此外，國民黨一定要大力栽培年輕人，來為人民來服務，他坦言國民黨這次公布的不分區名單，跟一般民眾的期待有落差。