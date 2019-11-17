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國寶級鬼故事大師司馬中原：韓國瑜是說實話、做真事的人！

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▲國寶級鬼故事大師、知名文學家司馬中原。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國寶級鬼故事大師、知名文學家司馬中原出席全國美術界挺韓國瑜後援總會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜17日上午出席全國美術界挺韓國瑜後援總會，國寶級鬼故事大師、知名文學家司馬中原現身支持，他表示，他支持韓國瑜是因為韓國瑜的「真」，認為他是實話實說的人。

司馬中原說，他支持說實話、做真事的人，最欣賞他做實在的事情。針對韓國瑜近日面臨豪宅風波，司馬中原表示，最近的黑韓是無所不用其極的地步，這是錯誤的，他還是力挺韓國瑜。

韓國瑜致詞時表示，這次看到美術界的好朋友們，為了總統大選齊聚一堂、發聲支持國瑜，讓他非常感謝；他迫切覺得要趕快突破下一代國際化的問題，讓真善美的傳統文化寶藏，一樣可以國際交流。「我最擔心的就是世界忘記台灣、台灣忘記世界，如果我們繼續跟國際切斷，整個台灣發展前途會非常黯淡」。

韓國瑜舉例，他有一位30多歲的年輕朋友，到歐洲發展文創，最後從傳統寺廟找到元素，他從每座宮廟的門神身上取經，從歷史背景故事到服裝意義，整個摸熟後拿到歐洲宣傳，結果獲得國外藝術家和文創家們的認同，從文化瑰寶中找到新元素，未來國際化交流中，美學也將是重要一環，「我以美學小尖兵自居，一定會將美學發揚光大！」

全國美術界挺韓後援會有來自全台各地美術、書法、藝文界的支持者，一共超過300人到場力挺。嶺南畫派知名畫家歐豪年大師更當場致贈兩幅墨寶「橫掃千軍」、「庶民總統」給韓國瑜，表達祝福之意。

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