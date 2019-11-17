蔡英文補助6.4萬農民獲掌聲　新竹農漁水利會竟轉頭號召挺韓國瑜

▲總統蔡英文睽違40年，再次校閱大型農機。（圖／蔡英文辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前才在出席「大型農機具展」時指出，政府每年提撥10億以上辦理農機貸款補助年息，未來將再投入8億補助大型農機計畫，獲得基層叫好；但沒想到，農漁水利會15日開會，根據流出的會議資料顯示，討論事項案由一，就是討論未來力挺韓國瑜跟黨籍立委等事宜。

蔡英文是過去40年來，首位校閱大型農業機具的總統，她也利用機會宣告，台灣農業在過去三年來，拚出相當不錯的成績，台灣整體農業外銷總產值，創下20年來新高，且不斷成功開拓市場，包括中東、新南向等新興市場；水果外銷也破紀錄，芭樂更是第一次進軍美國市場。

蔡英文也指出，政府推出「大型農機補助專案」，來做農友最有力的幫手；這一次總共會投入8億元補助曳引機、收穫機這兩項非常重要的大型農機項目。等一下要看到的19台大型農機，功能都非常強大。

在曳引機的部分，蔡英文表示，現在不只馬力都很夠，而且還可以提供更多樣的附掛機具設備，像是噴藥機或是施肥器，讓機具可以更多功能、多用途。其中碩文公司進口的「新荷蘭T8.435」機型，有GPS自動導航系統，而且有435馬力，是亞洲最大。

蔡英文強調，在她上任以來，政府針對農機補助，一共已經推行了3項重要政策。第一，就是每年提撥10億元以上辦理農機貸款補助年息，減輕大家的負擔。第二，政府已經投入8億元來做補助小型農機計畫，也已經有超過6萬4,000位農民獲得補助。她也說，第三，就是大型農機補助計畫，這項重要的措施，就是農機補助制度的最後一塊拼圖，只要農民有需要，明、後年也都會有補助。

在蔡英文宣告政府對農業的大力投資後，得到基層農民的廣大迴響與支持；不過，農田水利會在15日舉行總幹事會報時，討論事項案由一，明確載明討論「有關全國農漁水利會力挺韓國瑜暨黨籍立委團結大會事宜提請討論案」。

對此，相對於先前韓國瑜陣營批評的，「台船工會」動員支持挺蔡英文。地方人士表示，其實，台船是在政府推動「國艦國造」政策上，獲得協助與訂單，也協助新興國防產業，且是本來就屬自主與自發性工會，熟悉他們運作便知道，很難受到控制；而本次農漁水利會，在基層農民獲得政府補助後，新竹總幹事會議卻轉向支持韓國瑜。

▲新竹農漁水利會號召支持韓國瑜。（圖／讀者提供）

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