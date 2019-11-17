　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文補助6.4萬農民獲掌聲　新竹農漁水利會竟轉頭號召挺韓國瑜

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文睽違40年，再次校閱大型農機。（圖／蔡英文辦公室提供）

▲總統蔡英文睽違40年，再次校閱大型農機。（圖／蔡英文辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前才在出席「大型農機具展」時指出，政府每年提撥10億以上辦理農機貸款補助年息，未來將再投入8億補助大型農機計畫，獲得基層叫好；但沒想到，農漁水利會15日開會，根據流出的會議資料顯示，討論事項案由一，就是討論未來力挺韓國瑜跟黨籍立委等事宜。

蔡英文是過去40年來，首位校閱大型農業機具的總統，她也利用機會宣告，台灣農業在過去三年來，拚出相當不錯的成績，台灣整體農業外銷總產值，創下20年來新高，且不斷成功開拓市場，包括中東、新南向等新興市場；水果外銷也破紀錄，芭樂更是第一次進軍美國市場。

蔡英文也指出，政府推出「大型農機補助專案」，來做農友最有力的幫手；這一次總共會投入8億元補助曳引機、收穫機這兩項非常重要的大型農機項目。等一下要看到的19台大型農機，功能都非常強大。

在曳引機的部分，蔡英文表示，現在不只馬力都很夠，而且還可以提供更多樣的附掛機具設備，像是噴藥機或是施肥器，讓機具可以更多功能、多用途。其中碩文公司進口的「新荷蘭T8.435」機型，有GPS自動導航系統，而且有435馬力，是亞洲最大。

蔡英文強調，在她上任以來，政府針對農機補助，一共已經推行了3項重要政策。第一，就是每年提撥10億元以上辦理農機貸款補助年息，減輕大家的負擔。第二，政府已經投入8億元來做補助小型農機計畫，也已經有超過6萬4,000位農民獲得補助。她也說，第三，就是大型農機補助計畫，這項重要的措施，就是農機補助制度的最後一塊拼圖，只要農民有需要，明、後年也都會有補助。

在蔡英文宣告政府對農業的大力投資後，得到基層農民的廣大迴響與支持；不過，農田水利會在15日舉行總幹事會報時，討論事項案由一，明確載明討論「有關全國農漁水利會力挺韓國瑜暨黨籍立委團結大會事宜提請討論案」

對此，相對於先前韓國瑜陣營批評的，「台船工會」動員支持挺蔡英文。地方人士表示，其實，台船是在政府推動「國艦國造」政策上，獲得協助與訂單，也協助新興國防產業，且是本來就屬自主與自發性工會，熟悉他們運作便知道，很難受到控制；而本次農漁水利會，在基層農民獲得政府補助後，新竹總幹事會議卻轉向支持韓國瑜。

▲▼新竹農漁水利會號召支持韓國瑜。（圖／讀者提供）

▲新竹農漁水利會號召支持韓國瑜。（圖／讀者提供）

其他人也看了這些...

宣布副手賴清德！蔡英文：唯一目標「贏得勝利守護台灣」
最強組合「蔡賴配」成軍！賴清德：在民眾期待中看到自己的責任
蔡英文交付賴清德重要任務：國會過半、全力衝刺立委選情！

更多熱門新聞...

陳建仁交棒賴清德　答應蔡英文接任「全國競選總部主委」
「蔡賴配」登場前夕　蔡英文合體賴清德：一定要光復高雄
蔡英文「英德配」成軍：不讓國民黨見縫插針！對手用語不堪、不懂民主

比「蔡賴配」更對味的美麗搭配

ET快訊
林志玲婚禮主持人曝！「16年前華岡藝校學生」出任　師1句話改
台中騎士闖紅燈+違規左轉：開單我就撞死！還有600萬領..1
iPhone史上最大資安漏洞！這14款機型中標..3分鐘即可
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜轟綠營腐敗：從陳定南過世後，民進黨現在還有誰清廉？

「英德配」正式成軍！黨政人士：完美互補拚連任、雙箭頭輔選列車啟動

快訊／宋楚瑜第5度選總統！與余湘18日1100赴中選會登記

蔡英文補助6.4萬農民獲掌聲　新竹農漁水利會竟轉頭號召挺韓國瑜

國寶級鬼故事大師司馬中原：韓國瑜是說實話、做真事的人！

民進黨宣布「蔡賴配」　蔡淑惠：宣告台灣未來4年走向死路

洪秀柱深度走訪台南關廟區　讓鄉親了解參選理念爭取支持

抗議韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　中華民國智障者家長總會：應先做足功課

蔡賴配成形勝負已定！　柯文哲斷言：接下來都是籃球賽垃圾時間

吳敦義：國民黨不分區立委名單　從沒這麼公正公開過

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

9歲男孩蓄髮18個月被譏「像女生」剪去長髮助癌童...母讚：以他為榮

全球僅1隻！「額頭多1條小尾巴」　超萌獨角浪汪爆紅...網友搶領養

Ella祝福林志玲：找我「取經」生子！　跨年冰島孕二胎？...太冷蝌蚪游不動XD

陳意涵腦洞大開編「夫妻悲情故事」　老公聽「一句話」秒傻眼XDD

韓國瑜轟綠營腐敗：從陳定南過世後，民進黨現在還有誰清廉？

「英德配」正式成軍！黨政人士：完美互補拚連任、雙箭頭輔選列車啟動

快訊／宋楚瑜第5度選總統！與余湘18日1100赴中選會登記

蔡英文補助6.4萬農民獲掌聲　新竹農漁水利會竟轉頭號召挺韓國瑜

國寶級鬼故事大師司馬中原：韓國瑜是說實話、做真事的人！

民進黨宣布「蔡賴配」　蔡淑惠：宣告台灣未來4年走向死路

洪秀柱深度走訪台南關廟區　讓鄉親了解參選理念爭取支持

抗議韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　中華民國智障者家長總會：應先做足功課

蔡賴配成形勝負已定！　柯文哲斷言：接下來都是籃球賽垃圾時間

吳敦義：國民黨不分區立委名單　從沒這麼公正公開過

2020台灣燈會動土祈福！　主燈「森生守護」打造15公尺巨大樹木

市值鴻海6倍大！老謝看Sony屹立73年 用創新科技感動世界

韓國瑜轟綠營腐敗：從陳定南過世後，民進黨現在還有誰清廉？

「英德配」正式成軍！黨政人士：完美互補拚連任、雙箭頭輔選列車啟動

林志玲大婚黃子佼誠意十足　快閃台南3小時祝賀

大量競選旗幟遭破壞丟山谷、水溝　林燕祝競總要警方查清楚

蔡康永「第一次給了林志玲」主持奉茶儀式：願她享受2人世界的幸福！

製程超費工！全台最大代工廠解密　乾拌麵醬料包「11步驟、2周」才能出家門

超慘！誤信女網友推薦投資線上期貨　碩士工程師1千萬積蓄被榨乾

瞄見體重計跑來跑去！復健伯大腳一跨　治療師驚制止「那個是…」網笑炸

政治熱門新聞

空拍超震撼！韓國瑜惹怒市民...10萬高雄人挺小英「光復高雄」

韓國瑜土城造勢人數曝：真的越來越少

女記者是20年前同校學生…孫大千回應

韓國瑜土城萬人造勢　人數破史上最多

退將吳斯懷遭起底！曾教解放軍對抗美軍

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

蔡英文合體賴清德　10萬人塞爆競總

LIVE／蔡英文0900宣布最強「蔡賴配」迎戰韓國瑜

周益村：吳斯懷月領11萬退休金還主張統一

蔡英文10萬人造勢後...草地0垃圾　網讚支持者：真正愛高雄的表現

國民黨：民進黨的不分區都是派系分贓

蔡英文「英德配」成軍：不讓國民黨見縫插針！對手用語不堪、不懂民主

快訊／宣布副手賴清德！蔡英文：唯一目標「贏得勝利守護台灣」

蔡英文高雄競選總部10萬人！韓粉po網狂酸

更多熱門

相關新聞

宋楚瑜第5度選總統！與余湘18日1100赴中選會登記

宋楚瑜第5度選總統！與余湘18日1100赴中選會登記

親民黨13日正式宣布黨主席宋楚瑜確定參選2020總統，並敲定副手由有廣告之母之稱的前聯廣董事長余湘擔任，而宋楚瑜、余湘明18日上午11：00將前往中選會登記。

國寶級鬼故事大師司馬中原：韓國瑜是說實話、做真事的人

國寶級鬼故事大師司馬中原：韓國瑜是說實話、做真事的人

藍營看蔡賴配：宣告台灣未來4年走向死路

藍營看蔡賴配：宣告台灣未來4年走向死路

韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　中華民國智障者家長總會抗議

韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　中華民國智障者家長總會抗議

蔡賴配成形勝負已定！柯文哲：接下來都是垃圾時間

蔡賴配成形勝負已定！柯文哲：接下來都是垃圾時間

關鍵字：

2020大選蔡英文2020大選蔡英文2020大選民進黨韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

乘客拒讓位　她公審：丟台灣人臉

都用「塑膠袋裝熱湯」！她罹癌摘子宮…2孩下場超慘

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

北科大赴美失蹤留學生找到了

背包女墜37樓「碰4樓平台」屍體倒掛牆上　頭顱飛進河

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

林志玲婚紗曝光！珍珠點綴美翻啦

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

UBIKE忘記還！GINO過18小時刷卡「嚇到翻白眼」

空拍超震撼！韓國瑜惹怒市民...10萬高雄人挺小英「光復高雄」

小A辣突投震撼彈：在變性！

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

5幼擠被子取暖　網見亮點秒笑炸

韓國瑜土城造勢人數曝：真的越來越少

闖紅燈遭攔！台中騎士：你開單我就撞死還有600萬領

更多

最夯影音

更多
舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家
屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面