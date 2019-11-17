韓國瑜轟綠營腐敗：從陳定南過世後，民進黨現在還有誰清廉？

▲韓國瑜出席李永萍競總成立大會被支持者簇擁。（圖／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜上午到瑞芳國中出席新北市第12選區立委參選人李永萍競選總部成立大會，他致詞時諷刺綠營的腐敗文化，他表示，過去民進黨是「謙卑、謙卑、再謙卑，現在是乎乾、乎乾、再乎乾（閩南語指乾杯、乾杯、再乾杯）」從陳定南過世後，民進黨現在還有誰清廉？

韓國瑜表示，過去國民黨的確做不好，所以國民黨受傷、跌倒，失去了政權沒有話講，這段時間讓國民黨可以謙虛、檢討、有機會重新站起來，國民黨做得不好的地方選民已經給予制裁了，但現在是民進黨做得不好，他呼籲民進黨支持者，「民進黨不是這些綠軍支持者的爸爸，不要每次投票都投給他！」若做得好投給他沒話講，做得差就下台！

韓國瑜說這趟傾聽之旅一步一腳印往北走，他以心對心、了解基層民眾的心，但現在的台灣人民只能以八個字形容「擔心現在、害怕未來」再也聽不到任何人講台灣錢淹腳目，太多人民過得太辛苦，民進黨還有誰清廉？現在民進黨跟過去完全不一樣了！



他說，最不可思議的是年輕時常常說「台灣錢淹腳目」，當台灣人的錢可以到小腿肚，更厲害的是台灣錢「淹肚臍」，但是這一個多月以來，他沒聽到一個人講台灣錢淹腳目，太多人已經沒有錢，太多人過得非常辛苦，台灣有這麼美好的善良人民、打拚建設，這裏這麼美的山水，但是若政治搞不好，全部都要完蛋。

韓國瑜說，「從陳定南先生過世後，民進黨現在還有誰清廉？」讓人民傷心是因為，太多台灣人投給民進黨是希望他們建立一個清廉的政府、勤政、愛鄉土，現在改變了，現在民進黨執政已經跟以前不同了，他指著身旁的以強強滾先生說，他過去是民進黨第一戰將，現在他完全了解，完全被騙！韓國瑜也當場稱讚李永萍是資優班，不像他是放牛班的，李永萍不服輸、勇於挑戰。

▲李永萍競總成立大會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜出席李永萍聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）