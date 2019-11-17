民進黨宣布「蔡賴配」　蔡淑惠：宣告台灣未來4年走向死路

▲國民黨台南市第五選區立委參選人蔡淑惠表示，「蔡賴配」等於宣告台灣未來4年只會走向死路。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

蔡英文宣布副手為前台南市長、前行政院長賴清德，國民黨台南市第五選區立委參選人蔡淑惠表示，蔡英文的執政失能已造成鎖國困境，現在又加上賴的「務實台獨工作者」路線，「蔡賴配」等於宣告台灣未來4年只會走向死路。

蔡淑惠指出，蔡英文與賴清德，在民進黨初選階段殺到見骨，早已失去政治互信，如今，蔡、賴卻屈服在政黨利益之下，互不信任的兩個人，卻能夠在派系分贓下結盟合體，赤裸裸的把個人及黨派利益，凌駕在國家利益之上。

蔡淑惠說，蔡英文上任時標榜要「維持現狀」，卻是執政大失能，4年不到斷了7個邦交國，台灣不但無法加入區域經貿組織，國際參也在大倒退，更嚴重的是破壞台海和平；賴清德的務實台獨工作者路線，不但與蔡的一敗塗地的「維持現狀」相互矛盾，更會讓台灣安全、經濟、國際參與的困境，更形雪上加霜。

蔡淑惠表示，賴清德不顧國家與城市發展，標榜自己是「務實台獨工作者」，因為他一人的政治意識型態，近10年來，許多旅行團、交流活動跳過、繞過台南，讓城市錯失龐大商機，害慘台南觀光旅遊產業，這是業者敢怒不敢言的共同認知。

蔡淑惠進一步指出，賴清德在台南提前落跑去接閣揆時，丟給台南的是：一、違法回溯15年的房屋稅，民怨迄今不休；二、不顧地景生態與土地正義，留下龍崎垃圾掩埋場爛攤子；三、忽視老人權益，六都唯一65歲市民繼續繳健保費；四、違反民主精神，234天不進議會被監督院劾懲戒；五、不落實防疫，造成104年登革熱疫情死亡112人，創下城市最嚴重疫病死心紀錄，讓台南市政府被監察院糾正。

蔡淑惠指出，她在台南第五選區參選立委（南區、安平區、中西區、東區16里），對手就是賴清德的嫡系子弟兵林俊憲，是賴清德的地方代理人。但是，當賴清德的惡政、失職、失能，對民主法治、對城市與人民生命財產造成傷害時，林俊憲卻完全不敢置一詞。

蔡淑惠表示，「蔡賴配」是完全沒有互信的兩個人，不顧自己政治路線理念的堅持，只為了延續政權，甘願屈服在派系利益之下，進行政治分贓的結果，這種最不負責任的組合，賭上的是台灣安全、經濟及下一代的發展空間，「蔡賴配」等於宣告台灣未來4年走向死路。