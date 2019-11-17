初選廝殺後「英德配」成軍　蔡英文：競爭是為進步！因競爭而強大成最強組合

▲蔡英文副總統參選人公布。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔣婕妤／台北報導

千呼萬喚！綠營最強組合「蔡賴配」終於登場。總統蔡英文挑戰2020連任，17日上午9時正式宣布副手由前行政院長賴清德出任。賴清德當初和蔡英文因為初選競爭激烈，這次「英德配」成軍，蔡英文說，民進黨黨名正是民主進步，競爭是為了進步，最後都會團結。

蔡英文致詞時表示，今天要宣布，邀請賴清德擔任競選搭檔，投入2020總統選舉。她說，賴清德從政多年，歷練完整，有中央和地方的豐富經歷，永遠記得賴清德當年擔任行政院長時，和自己同甘共苦，當時是改革最困難的時候，如今都已經逐漸看到成效。

蔡英文也提到初選時的競爭激烈。她說，民進黨黨名正是民主進步，代表又民主又進步，競爭是為了進步，不管多激烈，最後都會團結，團結在「守護」和「壯大台灣」的旗幟下，「因為競爭讓我們更強大，讓我們攜手成為最強組合，心中只有一個信念，贏得勝利、守護台灣，2020我們必須贏，台灣必須贏。」

在蔡賴配的佈局上，黨內人士分析，在深綠獨派方面，黨內仍希望團結各方勢力。另一方面，則是立委的選情，擔心會被獨派分食，特別是區域立委的選戰，必須要集中選票。

另外，儘管蔡英文的支持度趨於穩定領先，但黨內人士認為，韓國瑜擁有極強的選舉爆發力與不確定性，所謂庶民的影響力目前難評估，民進黨不能坐以待斃，勢必在陣形上有所改變。

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