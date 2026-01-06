　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營彰化縣長提名陷「姊弟僵局」　謝衣鳯對議長弟喊話

記者唐詠絮／彰化報導

2026年底縣長選舉即將來臨，彰化縣藍營提名卻陷入內爭！國民黨至今人選未定，其中立委謝衣鳯日前表態參選縣長，恐與弟弟、彰化縣議長謝典霖形成「姊弟相爭」局面，引發地方支持者憂心，擔心拖延整合將衝擊選情，反而助長民進黨聲勢。

▲立法委員、彰化縣黨部主委謝衣鳯重申參選縣長是高層勸進。（圖／國民黨彰化縣黨部提供）

▲立法委員、彰化縣黨部主委謝衣鳯重申參選縣長是高層勸進。（圖／國民黨彰化縣黨部提供）

謝衣鳯親曝參選原因：黨內高層力勸出馬

身兼國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯，今日面對媒體詢問時再度強調，自己的參選意願來自黨中央的鼓勵。她直言：「從過去的朱立倫主席到現任的鄭麗文主席，黨內高層都希望我來選彰化縣長，因此我才在去年12月底正式表態。」至於弟弟謝典霖的動向，她則低調回應，「謝議長未來是否轉換職務或規劃生涯，相信他會做出最好選擇。」

藍營彰化整合壓力大

▲彰化縣黨部主委謝衣鳯重申參選縣長是高層勸進。（圖／國民黨彰化縣黨部提供 資料照）

▲謝衣鳯與謝典霖一起出席HBL八強授旗。（圖／民眾提供）

除了謝衣鳯，國民黨內還有早先表態的前南投縣黨部主委、前彰化副縣長洪榮章，以及前立委、現任縣府參議柯呈枋。由於人選懸而未決，地方基層已浮現焦慮聲音，認為若拖延不決，恐讓已獲民進黨徵召的立委陳素月搶得先機。

黨中央預計農曆年前敲定人選

據了解，國民黨中央正加速協調，最快將於本月底決定提名人選，最遲也會在2月農曆春節前明朗化，以盡早啟動選舉佈局，安撫支持者情緒。這場彰化縣長提名之爭，不僅牽動地方政治板塊，也考驗國民黨內部的整合智慧。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

彰化國民黨謝衣鳯謝典霖縣長

