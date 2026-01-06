豐榮、豐樂南區段徵收工程啟動　台東市豐谷南路施工期間改道

▲豐谷南路改善工程即日起施工。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府推動「台東縣豐榮、豐樂（南區）區段徵收計畫」，同步辦理豐谷南路道路改善工程，自即日起施工至115年9月20日止。施工期間將進行各項維生管線埋設、道路拓寬及交通安全設施改善作業，相關路段交通動線將受影響，縣府呼籲用路人提前改道行駛，以確保行車安全及工程順利進行。

縣府地政處指出，豐谷南路為連接中華路二段與臨海路二段的重要聯絡道路，亦屬豐榮、豐樂（南區）區段徵收整體開發範圍之一。本次工程改善路段全長約570公尺，完工後將有效提升道路品質、增加道路寬度，並改善既有排水問題，同時增設照明設施，整體強化通行安全與使用舒適度。

為降低施工期間對民眾通行造成的不便，縣府已事先規劃替代行車路線，並於施工區段周邊設置明確改道指示牌，引導車輛通行。施工期間建議用路人改行中華路二段619巷或仁義南路等替代道路，避免進入施工範圍。

地政處也提醒，施工期間請民眾提前規劃行車動線，並配合現場交通指揮人員引導，共同維護自身安全與工程進度。相關施工資訊及交通改道路線圖，已公告於縣府地政處官網「最新消息」專區，民眾亦可洽詢地政處重劃科了解詳細內容。