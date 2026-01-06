中國國航擬出售國泰航空1.61%股權　強調「持續看好、支持不變」

▲香港國泰航空。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國國際航空公司（中國國航）6日發出公告，擬出售國泰航空約1.61%的股權。國航強調，公司仍為國泰航空的重要戰略股東，持續看好國泰航空發展前景，對國泰航空的支持不變。

國航在公告中指出，其全資子公司Easerich Investments Inc.擬在香港證券交易市場委託配售代理，通過大宗交易出售持有的國泰航空約1.61%股權，即1.08億股。本次交易價格為12.22港元／股，預計總交易金額為13.21億港元。交易價格與賬面值相比的溢價情況約18.03%。

公告指出，經國航公司財務部門測算，本次出售資產預計實現稅前利潤約1.82億元（不考慮交易費用、其他綜合收益、增值稅及附加的影響）。根據規定，本次交易需經公司董事會審議通過。本次交易不構成關聯交易，不構成重大資產重組。

此次交易前，國航持有國泰航空股份為28.72%。交易後，持股比例將變更為27.11%。

▼中國國航。（圖／路透社）



對於此次交易的理由，國航指出，本次交易不會對公司未來財務狀況和經營成果造成重大影響，公司的主要業務、收入、利潤不依賴於本次交易，不會損害公司和股東特別是中小股東的利益。本次交易完成後，公司對國泰航空的持股將繼續維持在合理水平。

國航強調，公司仍為國泰航空的重要戰略股東，持續看好國泰航空發展前景，對國泰航空的支持不變。

根據外媒報導，國泰航空行政總裁林紹波6日在國泰航空80週年活動上表示，主要股東中國國航出售國泰航空1.61%股份的決定，是一項「策略性」措施，國航仍將是國泰航空的長期戰略股東，這一點毋庸置疑。