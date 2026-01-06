　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國國航擬出售國泰航空1.61%股權　強調「持續看好、支持不變」

▲▼香港國泰航空1架空巴A350客機近日發動機故障，為該型航機全球首例。（圖／路透）

▲香港國泰航空。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國國際航空公司（中國國航）6日發出公告，擬出售國泰航空約1.61%的股權。國航強調，公司仍為國泰航空的重要戰略股東，持續看好國泰航空發展前景，對國泰航空的支持不變。

國航在公告中指出，其全資子公司Easerich Investments Inc.擬在香港證券交易市場委託配售代理，通過大宗交易出售持有的國泰航空約1.61%股權，即1.08億股。本次交易價格為12.22港元／股，預計總交易金額為13.21億港元。交易價格與賬面值相比的溢價情況約18.03%。

公告指出，經國航公司財務部門測算，本次出售資產預計實現稅前利潤約1.82億元（不考慮交易費用、其他綜合收益、增值稅及附加的影響）。根據規定，本次交易需經公司董事會審議通過。本次交易不構成關聯交易，不構成重大資產重組。

此次交易前，國航持有國泰航空股份為28.72%。交易後，持股比例將變更為27.11%。

▼中國國航。（圖／路透社）

▲中國國航。（圖／路透社）

對於此次交易的理由，國航指出，本次交易不會對公司未來財務狀況和經營成果造成重大影響，公司的主要業務、收入、利潤不依賴於本次交易，不會損害公司和股東特別是中小股東的利益。本次交易完成後，公司對國泰航空的持股將繼續維持在合理水平。

國航強調，公司仍為國泰航空的重要戰略股東，持續看好國泰航空發展前景，對國泰航空的支持不變。

根據外媒報導，國泰航空行政總裁林紹波6日在國泰航空80週年活動上表示，主要股東中國國航出售國泰航空1.61%股份的決定，是一項「策略性」措施，國航仍將是國泰航空的長期戰略股東，這一點毋庸置疑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直播沒戴頭巾！狠父揪2兒子「榮譽處決」18歲女兒
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

曾被關押多日！　「柬埔寨26歲流浪網紅」2毒品陽性、小便困難

中國證監會年度任務　首重公司財務造假

中國國航擬出售國泰航空1.61%股權　強調「持續看好、支持不變」

過「油」不及！　陸女早晚「以油護膚」竟致臉脫皮如炸雞鱗片

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上　徒手攪飲料還用茶洗手

流落柬埔寨女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

石平抵台稱「證明台灣不是中國」　中國外交部：宵小狂言

天津水上公園「醜小鴨」卡結冰湖面凍死　工作人員：已接到意見

全球首台二氧化碳發電機組投入商用　總設計師自豪：領先別人五年

林生祥歌曲在中國突遭下架 　2025年才巡演

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

曾被關押多日！　「柬埔寨26歲流浪網紅」2毒品陽性、小便困難

中國證監會年度任務　首重公司財務造假

中國國航擬出售國泰航空1.61%股權　強調「持續看好、支持不變」

過「油」不及！　陸女早晚「以油護膚」竟致臉脫皮如炸雞鱗片

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上　徒手攪飲料還用茶洗手

流落柬埔寨女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

石平抵台稱「證明台灣不是中國」　中國外交部：宵小狂言

天津水上公園「醜小鴨」卡結冰湖面凍死　工作人員：已接到意見

全球首台二氧化碳發電機組投入商用　總設計師自豪：領先別人五年

林生祥歌曲在中國突遭下架 　2025年才巡演

金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長道歉！官方回應曝

黃仁勳「兆元宴」又要來了！最快1月再訪台灣　3大主要行程曝光

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

【比人還會停車】聰明警犬甩尾入褲一次到位XD 駕駛技術滿分❤

大陸熱門新聞

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上

石平稱「台灣不是中國」　中國外交部：宵小狂言

拒讓「美國人」接班！中國鞋王汪海：與兒斷絕關係

三星掌門人李在鎔逛北京商場 詢問馬桶行情...帶走100隻Labubu

四戰全勝！「樊振東」留洋生涯首冠

陸金飾1g漲至6167元　買家：逛店要抽號碼牌

中韓元首北京會談　陸官媒稱李在明「堅持一個中國」

更多熱門

相關新聞

險釀重大事故！國泰客機馬尼拉誤闖跑道

險釀重大事故！國泰客機馬尼拉誤闖跑道

菲律賓馬尼拉尼諾伊・艾奎諾國際機場（MNL）昨（17日）傍晚驚傳飛安驚險瞬間，國泰航空一架準備起飛返港的客機疑似誤闖跑道，當時同一條跑道上，正有另一架國泰航班獲准降落，所幸空中交通管制人員即時介入，下令降落航班緊急復飛，成功化解一場可能發生的重大事故，事件中無人受傷。

開箱國泰航空A350豪經艙

開箱國泰航空A350豪經艙

中國多間航空公司「大規模減少」飛日本航班

中國多間航空公司「大規模減少」飛日本航班

國泰航空ITF旅展機票8折起　會員限定「晶華軒」包場明天開搶

國泰航空ITF旅展機票8折起　會員限定「晶華軒」包場明天開搶

3航空線上旅展開跑　飛東南亞0元起

3航空線上旅展開跑　飛東南亞0元起

關鍵字：

國航國泰航空中國國航

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面