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快訊／副手就是賴清德！蔡英文17日0900召開「副總統參選人公布」記者會

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▲▼蔡英文總統高雄競選總部成立。（圖／記者洪正達攝）

▲蔡英文總統高雄競選總部成立。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／高雄報導

民進黨最強組合「蔡賴配」終於要正式對外公布，爭取連任的總統蔡英文將在17日早上9點將召開記者會，正式宣布副手人選。賴清德稍早對外發出採訪通知，一早九點行程就選在蔡英文台北競選總部。蔡英文陣營隨後也發出訊息，確認明早9時將在台北競總召開「副總統參選人公布」記者會。

搶在蔡賴配公布前夕，蔡英文和賴清德16日先在高雄市競總成立大會合體。蔡英文預計17日早上9點召開記者會，正式對外宣布副手人選。賴清德晚間六點半發出採訪通知，9點的行程就選在蔡英文台北市競選總部，雖然沒有寫明是宣布副手，但顯然已經證實17日一早的副手宣布記者會就在台北競總。

有「最強組合」稱號的蔡賴配，在戰力評估方面，有了賴清德的加入，可以協助處理獨派的勢力；其次，賴清德將被賦予立委選戰的輔選重任，特別是這次綠營在國會戰局，面臨嚴峻的挑戰；最後則是評估國民黨總統參選人韓國瑜擁有不確定性與選舉爆發力，勢必要謹慎變陣迎戰。

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