傳國共論壇月底北京登場　牛煦庭：國民黨會守好自身立場

▲國民黨發言人牛煦庭 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

有媒體報導指，中斷10幾年的「國共論壇」將於1月27日至29日在北京舉行，國民黨方面，將由國民黨副主席蕭旭岑率團前往。對此，國民黨發言人牛煦庭上午受訪回應，外界應以較開放的心態看待，即使進行對話，國民黨仍會守好自身立場，重點並非讓步，盼社會應給予祝福與理性看待，對話有助於穩定區域情勢，對台灣整體安全有正面意義。

媒體報導指出，「國共論壇」已確定在1月27日至29日於北京登場，不過目前還有很多事情還在規劃中，時間、地點等相關細節都還未拍板，但雙方希望朝向在農曆過年前舉行。而蕭旭岑昨回應，國民黨主席鄭麗文上任後致力推動國、共兩黨恢復交流與互信，相關工作都還在努力進行當中，如果有確切訊息，會再對外說明。

牛煦庭表示，若國共論壇能夠重新召開，代表兩黨之間仍保有一個對話的管道，外界應以較開放的心態看待，特別是在當前國際局勢快速變動、地緣政治風險升高的背景下，溝通本身具有其必要性。

牛煦庭提到，外界時常將國民黨與北京、台灣與北京之間的對話過度解讀，甚至上綱為民族主義或利益交換，但這樣的看法並不符合實際狀況，從國際關係與戰略層面來看，當前更需要的是風險管理與避險思維，而建立穩定的對話管道，本身就是降低衝突風險的一種方式。

牛煦庭強調，即使進行對話，國民黨仍會守住自身立場，重點並非讓步，而是透過溝通降低誤判與衝突的可能性。他認為，若國共論壇得以舉行，社會應給予祝福與理性看待，因為對話有助於穩定區域情勢，對台灣整體安全具有正面意義。

至於鄭麗文未來是否還有可能與中國領導人習近平見面？牛煦庭認為，黨內對於相關安排已有明確原則，包括對等層級的交流，以及時間與行程的彈性規劃。國民黨的對外關係不會是一面倒的走向，若有相關交流，也必然會同步規劃訪美及其他國家的行程，展現多元且平衡的外交布局。