陳昭姿沒辭引黨內不滿　黨代表喊話：必須守住黨的誠信與制度承諾

記者郭運興／台北報導

民眾黨不分區立委兩年條款期限將屆，7人中僅陳昭姿未繳回辭職書，引起黨內不滿，民眾黨立委林國成更批評，「考試不及格的人就要留任」，這什麼邏輯？陳昭姿則回應，「我跟柯文哲訂的不是兩年條款」。對此，民眾黨新竹縣黨代表徐勝凌8日喊話，必須守住「台灣民眾黨」這塊招牌所代表的誠信、公平與制度承諾，期盼黨中央正視基層聲音，讓制度回歸制度，唯有如此，才能走得更穩，也走得更遠。



針對「兩年條款」，民眾黨新竹縣黨代表徐勝凌表示，「這些話，讓我思考了很久」，首先，自己要很清楚地說，對陳昭姿委員只有尊敬，昭姿委員在《人工生殖法》以及代理孕母議題上的投入與堅持，是民眾黨在立法院非常重要的價值展現，自己個人也明確支持代理孕母入法，這是一個超越黨派、回應時代需求的進步方向，這一點沒有任何模糊空間。

徐勝凌強調，但基層的焦慮在於，「支持法案」與「遵守制度」是否還能同時被堅持。制度，從來不是冰冷的規則，而是政黨能否被長期信任的根本，當初訂下「兩年條款」，是為了讓更多優秀的人才有機會進入國會歷練，也是民眾黨對選民所做出的公開承諾。

徐勝凌直言，基層所擔心的，如果今天因為一位大家都非常尊敬、也非常重要的委員而破例，那麼明天，當類似情況再次出現時，是否還能堅守原則？這樣的疑問，並不是針對個人，而是對制度公平性的深層不安。

徐勝凌表示，立法工作，本來就不是一蹴可幾的事情，它更像是一場馬拉松，也是一場接力賽，正如那位黨員所說，即便陳昭姿委員任期屆滿，仍然可以憑藉她的專業，在民間或黨務體系中持續推動這項重要議題；而接棒的委員，也有責任承接這一棒，完成未竟的立法工作。這樣的分工與延續，才是制度政黨應有的樣貌。

徐勝凌表示，身為黨代表，自己的角色不是替任何人下結論，而是有責任把基層真實存在的集體焦慮，如實地提出來討論。大家珍惜每一位優秀的戰友，但同時也必須守住「台灣民眾黨」這塊招牌所代表的誠信、公平與制度承諾。

最後，徐勝凌喊話，期盼黨中央與決策層能夠正視基層的聲音，展現足夠的智慧，讓制度回歸制度，唯有如此，才能走得更穩，也走得更遠。