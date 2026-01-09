走私54公斤大麻花！毒販躲泰國簽證到期　調查局下午押解返台

▲毒品通緝犯陳縱緯藏身泰國被查獲須遣返，調查局派員赴泰押解，9日搭機回台歸案。（圖／翻攝調查局外逃通緝犯查詢系統）

記者黃哲民／台北報導

男子陳縱緯2021年涉走私逾54公斤第二級毒品大麻花入境被查獲，2023年於法院審理期間潛逃出境被通緝，去年（2025年）在泰國因簽證到期、被當地移民局留置等候遣返，陳男企圖拖延，調查局與泰方多次聯繫協調，派員赴泰執行戒護任務，預定今（9日）下午3點30分搭機押解陳男返抵桃園機場，隨即移送到發布通緝的基隆地檢署歸案。

現年37歲的陳縱緯於2021年間，從加拿大訂購一批大麻花，毛重約54.334公斤，以海運貨櫃申報「楓木板」掩飾夾藏，仍被財政部關務署基隆關與調查局航業調查處基隆調查站查獲，基檢隔年（2022年）2月起訴陳男涉犯《毒品危害防治條例》等罪嫌。

▲毒品通緝犯陳縱緯藏身泰國被查獲須遣返，調查局派員赴泰押解，9日搭機回台歸案。（圖／調查局提供）

但陳男在基隆地院審理期間，於2023年8月潛逃出境，基檢2024年8月9日對陳男發布通緝，調查局去年4月提列陳男為外逃通緝犯，懷疑他落腳泰國，調查局駐泰國法務秘書鍥而不捨，請泰國執法機關協助查緝。

去年11月間，陳男因泰國簽證到期，到泰國移民局申請延簽被查獲通緝身分，送到移民局位於曼谷的外國人拘留中心留置、等候遣返，陳男拒絕回台面對司法，企圖拖延遣返作業。

調查局密集聯繫泰方，敲定調查局派人赴泰執行押解陳男的戒護任務，今上午11點多，順利押解陳男在曼谷搭乘中華航空班機起飛，預定下午3點半降落桃園機場，從第一航廈入境驗明正身後，隨即移送基檢歸案。