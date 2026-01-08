　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／2026台南市長民進黨對決謝龍介　陳亭妃、林俊憲支持度差距3.3％

▲ET民調／2026台南市長民進黨對決謝龍介，陳亭妃、林俊憲支持度差距3.3％。（圖／資料照、ETtoday民調雲）

▲對決國民黨，陳亭妃、林俊憲角逐民進黨台南市長初選。（圖／資料照、ETtoday民調雲）

記者陳弘修／台北報導

2026縣市長大選準備開打，國民黨在台南市長的佈局，已確定由立委謝龍介代表參選，民進黨方面則進入初選白熱化階段，由黨內兩位現任立委陳亭妃與林俊憲角逐出線機會。 根據《ETtoday民調雲》最新調查顯示，在藍綠對決的情況下，無論民進黨派出陳亭妃或林俊憲，均領先國民黨的謝龍介，而陳、林兩人各自的支持度差距目前為3.3個百分點，表現不分軒輊。

此次的調查時間為1月2日至年1月7日，調查範圍與對象是設籍在台南市且年滿20歲的民眾，進行「2026市長人選」調查，有效樣本數為1,339份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.68%。

根據調查結果顯示，在藍綠對決情境下，無論民進黨推派陳亭妃或林俊憲出戰，皆領先國民黨的謝龍介。其中，陳亭妃對戰謝龍介時以48.1%比37.7%，領先謝龍介10.4個百分點。林俊憲對戰謝龍介時則是以44.8%比38.5%，領先6.3個百分點。

整體而言，角逐民進黨提名的陳、林兩人在對戰謝龍介時均佔上風，在個人的支持度部分，陳亭妃48.1%對上林俊憲44.8%，兩人目前差距為3.3個百分點，顯示表現不分軒輊，但最後花落誰家，就看選民們在民進黨台南市長初選正式展開後怎麼決定。

▲ET民調／2026台南市長民進黨對決謝龍介，陳亭妃、林俊憲支持度差距3.3％。（圖／資料照、ETtoday民調雲）

