政大系籃正妹「轉型拍大尺」用手遮而已！他驚：不只拍泳裝、內衣

▲政大系籃妹張嘉介有超辣的身材。（圖，下同／翻攝自張嘉介IG）



記者施怡妏／綜合報導

曾在PTT表特（Beauty）板上爆紅的政大系籃妹張嘉介，渾圓美臀、豐滿上圍、健康性感的好身材讓一票男網友暴動，有網友指出，近期發現張嘉介似乎跑去「拍大尺？」不是單純的內衣、泳衣拍攝，而是穿著性感衣物，用手遮擋而已，而且還有付費才能觀賞的內容，驚呼「張小妹妹的畫風突變，我是蠻shock的。」

系籃正妹拍大尺照？ 他愣：用手遮住而已

[廣告]請繼續往下閱讀...

臉書粉專「你們鬼哥の三貓流的某一年夏天」發文，政大系籃的張嘉介，除了外型亮眼外，球技也很優秀，「是真材實料的校隊，只是我很好奇，她為什麼籃球打著打著，跑去拍大尺啦？」

粉專指出，某天在販售私密衣物的臉書，看到張嘉介在其中擔任「丁字褲小模」，讓他很意外，於是到張嘉介的IG查看，「接著連結一個付費網頁…哇靠！怎麼她變成大尺麻豆啦！？」甚至有些內容要付費才能解鎖。

粉專表示，如果只是拍攝泳衣、內衣的照片，不算是大尺，「她是會穿很小件的衣物，或是用手遮擋而已，再來就是對準局部的重點拍攝。當下第一次看到張小妹妹的畫風突變，我是蠻shock的。」

貼文曝光，一票網友驚呼，「常在政大體育館看到本人練球，很認真給推」、「下一站應該就是OF了吧」、「教練，我想打籃球了」、「她真的是極品！混血美女身材又好」。

據了解，張嘉介目前就讀國立政治大學企業管理學系，高中時曾是新竹女中籃球隊一員。IG上除了球場上的側拍帥照，她也時常分享私下的出遊照，或是大方展露身材的美照。她高中時也曾被PO上表特板，有人貼出竹女籃球隊正妹的照片，當時的她還戴著牙套，就在表特板掀起一陣騷動。