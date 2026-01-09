　
政治

蘇巧慧喊營養午餐應免費　黃國昌：忘了民進黨大砍新北市民錢？

▲▼民眾黨立法院黨團召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、立委林國成、黃珊珊出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費後，掀起不少話題討論，台中、高雄、基隆紛紛跟進。新北市長侯友宜未宣布跟進，並喊話中央應有一致的做法；而將代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧昨說，支持營養午餐應該免費，若當選會立刻來做。對此，同樣也要參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今（9日）說，「蘇委員難道忘了，當初國會在修正財劃法、健全地方財政時，她的立場是反對，並和民進黨立委一同在議場無理杯葛嗎？」

「免費營養午餐政策，照出了蘇巧慧的虛偽。」黃國昌說，照顧好國家的下一代，是每一位從政者最重要的工作之一。因此，當在野陣營的盧秀燕市長、蔣萬安市長、張麗善縣長、高虹安市長、謝國樑市長，乃至於民進黨的陳其邁市長，這兩天接連宣布學童的營養午餐將全面免費，這個方向對於面臨嚴重少子女化的台灣而言，是正確的。

黃國昌認為，巧婦難為無米之炊，如果沒有健全的地方財政，再怎麼好的政策都難以推行。這也是為什麼新國會從上任之初就不斷推動修正《財政收支劃分法》，改善過往中央集權又集錢的情況，「這個道理並不困難，因為過去民進黨在野時就是這樣主張，當初2022年林佳龍部長代表民進黨參選新北市市長時，也大喊要修正財劃法」。

黃國昌說，非常遺憾的是，賴清德就任總統後所展現出的態度，就是不想修財劃法。行政院長卓榮泰甚至大言不慚地說「現行版本就是最好版本」，打臉過去的民進黨；直到國會三讀通過財劃法修法超過一年以後，卓榮泰才遲交「院版財劃法」，火車早已過站，卓榮泰卻還在哭天搶地，實在是非常可笑。

黃國昌說，從財劃法的修正，更可以印證民進黨就是一個「芭樂黨」，選舉時慣性開支票騙票，卻從來沒有想要認真兌現。

黃國昌表示，昨天看到蘇巧慧委員說她支持營養午餐應該免費，她如果當選新北市長，也會立刻來做，「老實說，看完我只感到不勝唏噓，蘇委員難道忘了，當初國會在修正財劃法、健全地方財政時，她採取的立場是反對，並和民進黨立委一同在議場耍猴戲、無理杯葛嗎？」

黃國昌質疑，蘇巧慧如今又再次為了要選舉拿香跟拜，用在野黨爭取到的新北財源來大開支票，臉皮之厚，讓人嘆為觀止。

黃國昌說，在財劃法修正後，新北市本來應該增加的統籌分配款應該是407億。然而，在賴清德政府的剋扣下，只剩下257億，這當中短少的150億，相信這也是侯友宜市長會猶豫學童影養午餐全面免費的理由之一，「民進黨大剌剌砍新北市民的錢，蘇委員是忘記了，還是害怕想起來？」

黃國昌表示，為了下一代的權益，負責任的作法是修正財劃法、解決地方財源的不足，並要求中央政府依法給付。黃說，這三件事他一直在做，也成功完成修法，絕對不是像蘇委員一樣，一方面阻礙財劃法修正、支持中央剋扣應該給新北的經費，一方面卻又跟風高喊當選新北市長後營養午餐要免費。

黃國昌也強調，財源解決了以後，學童營養午餐的關鍵，就不再只有單純的免費與否，讓每一個孩子能夠有「健康優質、營養均衡、家長安心」的營養午餐，才是真正的重點。
 

01/07 全台詐欺最新數據

473 2 2536 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

竹聯「豆漿」腦癌病逝　享年57歲
快訊／黃子鵬正式加盟台鋼　在龍虎塔前哭了
台灣售價公布！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣
「小白機」藏2億筆資料！勾結社區保全賣個資　知名房仲遭聲押
台灣邁入超高齡社會！65歲以上20.06%　台北市成最老城
2檔面板股業績見光死！　殺跌停、逾3萬張排隊賣
台中男移車被夾死！　打D檔引擎發動中
快訊／20縣市低溫特報！「急凍剩6度」時間點曝
快訊／大阪通天閣周邊起火！出動30輛消防車　濃煙狂竄死傷不明

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

由於總預算案遲遲未審，包含TPASS通勤月票、生育補助等都可能斷炊，引起民怨。雖在野黨稱不影響，但國民黨團今（9日）預計提出補救辦法，讓總預算就算未審畢，新興計畫只要經立院同意即可動支，包含TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分項目有望先行付委審查。對此，民進黨團表示，一包預算案送過來、挑喜歡的通過，那為何不全案審查？立法院藍白多數領薪水不審預算，一定要民眾一個個提醒哪些要通過，才願意被動將預算放行，這不是最高立法機關應有的態度。

