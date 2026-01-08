挨批冷處理F-16V辛柏毅失聯案！監察院啟動「自動調查」

▲F-16戰機飛官辛柏毅6日執行夜間任務時跳傘，目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉專提供）

記者閔文昱／綜合報導

空軍F-16V戰機6日晚間執行夜間訓練時發生失聯意外，飛官辛柏毅上尉至今仍下落不明，各單位持續展開海空搜救。監察院也已主動介入調查，據了解，有監委在事故發生當晚即完成登記，7日正式申請自動調查，目前共有2名監委共同參與，將釐清事故經過，並調查相關單位是否涉及疏失。

空軍指出，該架F-16V戰機於花蓮外海執行夜訓時失聯，初步研判飛官可能於花蓮縣豐濱鄉東側約10浬處跳傘。軍方目前持續動員空軍、海巡及相關單位全力搜救，盼能儘速掌握飛官下落。

監委啟動自動調查 駁斥「未作為」質疑

根據《中央社》，針對外界質疑監察院在戰機失聯後未即時啟動調查、態度冷漠，知情監委表示，相關說法並非事實，監察院向來依法行使職權，並不會高調對外宣示辦案進度。此次事件發生後，監委即依程序啟動自動調查，後續將就飛安、裝備整備及制度面問題進行釐清。

▲F-16V失事時序圖。（圖／記者呂佳賢攝）

學者質疑監院未動作 點名電腦、防撞系統爭議

在監察院表態前，中華戰略學會資深研究員張競曾公開質疑，F-16V飛官失聯後，外界高度關注模組化任務電腦（MMC）、防撞地系統及飛行員裝備等爭議，但監察院卻未見立即啟動調查。他指出，過往類似重大軍機事故，監察院多會迅速介入，此次卻「靜悄悄」，引發社會質疑。

張競也質疑，空軍在宣布實施「天安二號」特別檢查、暫停訓練飛航課目的同時，仍讓該型戰機執行戰備任務，在飛安疑慮未釐清前，相關安排是否合乎邏輯，對飛行人員士氣是否造成影響，值得檢討。他並指出，幻象2000與經國號戰機是否能彈性支援戰備任務，也應納入整體評估。

此外，張競也點出指揮體系問題，認為國防部長顧立雄赴空軍司令部坐鎮雖具象徵意義，但搜救與事故應變本屬高度專業體系，是否對實際效率有所助益，仍有討論空間，呼籲國防部此時更應聚焦制度與系統性問題，釐清F-16由舊型升級至F-16V後，模組化任務電腦是否存在結構性風險，並檢視是否影響其他同型戰機，以確保飛航安全。