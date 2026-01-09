　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣燈會「喔熊騎馬」小提燈亮相！21公尺神木主燈3/3嘉義點亮

記者李姿慧／台北報導

睽違8年，2026台灣燈會將於3月3日至15日重返嘉義，主燈「光沐—世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」今天搶先亮相，預估燈會13天將湧入上千萬人潮。

2026台灣燈會以「光躍台灣．點亮嘉義」為主題，今年規劃1座主燈、2座副燈與23個主題燈區，3月3日（星期二）元宵節當日晚間7時正式開燈，燈會期間，主燈每半小時展演一次燈光秀，至3月15日晚上10時結束。

主燈《光沐-世界的阿里山》今天也正式亮相，不同以往以生肖造型的主燈形式，《光沐-世界的阿里山》主燈宛如一座可演出的聲光劇場，3分鐘燈光展演如一段縮時島嶼史，透過阿里山回望台灣島的生成歷程，自地殼推擠、生命演化到人類文明，呈現一段可被感知的聲光敘事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 2026台灣燈會主燈和小提燈亮相。（圖／記者李姿慧攝）

▲2026台灣燈會主燈「光沐—世界的阿里山」亮相。（圖／記者李姿慧攝）

主燈創作者姚仲涵談起設計發想時表示，阿里山是由18座山峰組成的山脈，一億四千萬年前透過造山運動，才有現在的台灣島嶼，也是這次展演主要的故事，《光沐-世界的阿里山》主燈高21米，木頭來自老房子拆下的木頭以及回收場，回應永續概念，融合燈光演藝台灣科技，為台灣祈福。

小提燈設計者林佳葦指出，這兩年台灣元宵燈會出現很多療癒系IP，觀光署有最具台灣味的IP就是「喔熊」，這次「喔熊馬抵嘉」小提燈是來到嘉義的意思，也是台灣燈會首次有兩個動物結合的小提燈，「喔熊」披風隨風飄揚，營造快樂奔馳、勇敢前進意象，小提燈底座設計木馬造型，可擺在桌上前後搖動，也可以放置文具小物、小糖果，讓小提燈在元宵節後可作為其他用途。

▲▼ 2026台灣燈會主燈和小提燈亮相 。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼ 2026台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」亮相 。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼ 2026台灣燈會主燈和小提燈亮相。（圖／記者李姿慧攝）

交通部常務次長林國顯表示，台灣燈會邁入第37屆，是台灣過年期間最重大的活動，也被稱為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，今年更是睽違8年、也是第3度在嘉義舉辦，本次主燈名為「光沐—世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志創作，設計以阿里山神木為靈感延伸，以「光」為行動者，串聯山海與宇宙的意象，從阿里山出發，向世界發出來自島嶼的光芒，描繪台灣回望過去、立足當下、照亮未來的願景，展現面向世界、讓世界看見台灣的文化能量與創作實力。

觀光署長陳玉秀表示，今年燈會有一個主燈兩個副燈，22個展區共展出600多個作品，其中副燈仍有與馬相關的生肖主題；今年小提燈「喔熊馬抵嘉」首度結合2026年生肖「馬」以及台灣觀光代言人「喔熊」，未來也會思考持續與「喔熊」聯名設計，「喔熊」是推廣台灣觀光的大使，希望可以跟台灣觀光做更深度緊密的結合。

▲▼ 2026台灣燈會主燈和小提燈亮相。（圖／記者李姿慧攝）

▲ 2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義登場。（圖／記者李姿慧攝）

嘉義縣長翁章梁表示，今年在嘉義的台灣燈會一共13天，可以看到超級瑪利歐親子專區，並將大阪世博的台灣館搬到嘉義的台灣燈會，還有法國的表演團體、愛爾蘭踢踏舞，以及台灣的紙風車表演、傳統的明華園演出，另外還有兩場無人機表演，以及煙火秀，活動非常精彩，台灣燈會短短13天展期沒有延長，預期人潮會相當集中，歷次台灣燈會人潮都是千萬人次起跳，今年嘉義的台灣燈會人潮預期也不亞於過往，因此壓力相當大。

翁章梁指出，交通疏運上，今年將與台鐵、高鐵協調疏運，也有公路客運接駁，現場也準備2萬個以上的停車位，並接駁旅客至燈區，將盡力讓交通順暢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電超旺！2025全年營收3.81兆　刷歷史新高
席開50桌豪門婚翻臉！　財產大清算
快訊／3月大女嬰疑趴睡致死！鄰居幫照料　媽不忍苛責
OL喝「甜甜1杯水」昏迷2天！醒來下體留分泌物　驚遭性侵
馬英九曬馬年掛曆！背後「嘴對嘴激情照」網全歪樓
24女賣淫被抄　包廂火辣畫面曝
還沒冷完「今晚明晨急凍探6度」　再一波冷氣團接力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「17縣市營養午餐免費」全台政策一次看！六都僅新北、台南未跟進

「文昌帝君開智慧」狂拍考生腦門　網傻爆眼：送台大了吧

安平燈塔整修「1/15起園區封閉」　10月底前開放

穿外套也擋不住寒意！他喊「台灣冬天讓人不適」　網嘆：還會下雨

今晚明晨急凍探6度　明晚再一波冷氣團接力

有發熱衣「穿5件還是冷爆」　網嫌1材質太多餘！UNIQLO曝保暖穿法

「蔣萬安在走自己的路！」　媒體人觀察3點：跟國民黨中央不是太像

台灣燈會「喔熊騎馬」小提燈亮相！21公尺神木主燈3/3嘉義點亮

寒流騎車冷爆「前方騎士神勇一幕」　萬人狂盯全身：有夠強大

咖啡不只是味道！《物的自律》展覽讓器物決定生活深度

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

「17縣市營養午餐免費」全台政策一次看！六都僅新北、台南未跟進

「文昌帝君開智慧」狂拍考生腦門　網傻爆眼：送台大了吧

安平燈塔整修「1/15起園區封閉」　10月底前開放

穿外套也擋不住寒意！他喊「台灣冬天讓人不適」　網嘆：還會下雨

今晚明晨急凍探6度　明晚再一波冷氣團接力

有發熱衣「穿5件還是冷爆」　網嫌1材質太多餘！UNIQLO曝保暖穿法

「蔣萬安在走自己的路！」　媒體人觀察3點：跟國民黨中央不是太像

台灣燈會「喔熊騎馬」小提燈亮相！21公尺神木主燈3/3嘉義點亮

寒流騎車冷爆「前方騎士神勇一幕」　萬人狂盯全身：有夠強大

咖啡不只是味道！《物的自律》展覽讓器物決定生活深度

國民黨團年末聚餐　韓國瑜勉藍委：新會期繼續並肩作戰

主播何戎悲悼「節目嘉賓驟逝」　慟憶私下一面：常說笑話給大家聽

只是去上個廁所！讓老公帶娃「目睹驚人一幕」玉兔傻眼：不覺得怪嗎

黃子鵬月薪105萬台鋼雄鷹土投第一人　中職土投最高薪仍是江少慶

32歲男元旦澳洲浮潛失蹤！　當地人海邊散步驚見「人體遺骸」

WBC徵詢找上門　黃子鵬回應曖昧未把話說死

「女生一定要有自己的家」　看房10年出手引共鳴

彰化清晨火燒車！駕駛跳車逃生15%燒燙傷躺路邊　緊急送醫搶命

台積電超旺！2025全年營收3.81兆年增逾3成　刷歷史新高

快訊／台股收盤下跌71.59點　台積電跌5元至1680

【手冷也不用這樣放閃吧】爸媽互動過頭...女兒：你們好噁噢！XD

生活熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

寒流達標今晚最冷！　回溫時間點出爐

鄭明典：寒流達標！北台灣很冷「無法完全掌握」

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

政大系籃正妹「轉型拍大尺」他驚：不只拍泳裝、內衣

快訊／00:30新竹縣尖石鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度3級

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

即／升級寒流冷爆了　台北急凍降到10℃

更多熱門

相關新聞

24泰國女賣淫遭查獲　細肩帶吸客辣照曝光

24泰國女賣淫遭查獲　細肩帶吸客辣照曝光

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊2024年11月接獲舉報，指稱有犯罪集團窩藏許多泰國籍女子於嘉義縣、市民宅內，並由集團成員接送從事脫衣陪酒，專案人員連續2晚持搜索票兵分多路執行搜索，查獲24名泰國籍非法坐檯女子，拘提2名集團成員，並查扣不法所得38萬餘元，並將薛姓、孫姓等19名非法仲介集團成員移送嘉義地檢署，檢方調查後日前將全案提起公訴。

人妻深夜車震鄰居！綠帽夫怒錄影蒐證反挨告

人妻深夜車震鄰居！綠帽夫怒錄影蒐證反挨告

嘉義高鐵特定區華泰名品城今動土

嘉義高鐵特定區華泰名品城今動土

阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

嘉義縣朴子市年後每人普發2千　新生兒也列入名單

嘉義縣朴子市年後每人普發2千　新生兒也列入名單

關鍵字：

台灣燈會嘉義阿里山主燈小提燈喔熊元宵節觀光署

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

吃軟不吃硬的三大星座！

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

全台最大「我家牛排」插旗高雄

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

鄧佳華今出獄！比讚自拍「胖了一圈」

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

台北市寒流已達標！　北台灣明晚再急凍

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面