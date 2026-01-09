台灣燈會「喔熊騎馬」小提燈亮相！21公尺神木主燈3/3嘉義點亮

記者李姿慧／台北報導

睽違8年，2026台灣燈會將於3月3日至15日重返嘉義，主燈「光沐—世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」今天搶先亮相，預估燈會13天將湧入上千萬人潮。

2026台灣燈會以「光躍台灣．點亮嘉義」為主題，今年規劃1座主燈、2座副燈與23個主題燈區，3月3日（星期二）元宵節當日晚間7時正式開燈，燈會期間，主燈每半小時展演一次燈光秀，至3月15日晚上10時結束。

主燈《光沐-世界的阿里山》今天也正式亮相，不同以往以生肖造型的主燈形式，《光沐-世界的阿里山》主燈宛如一座可演出的聲光劇場，3分鐘燈光展演如一段縮時島嶼史，透過阿里山回望台灣島的生成歷程，自地殼推擠、生命演化到人類文明，呈現一段可被感知的聲光敘事。

▲2026台灣燈會主燈「光沐—世界的阿里山」亮相。（圖／記者李姿慧攝）

主燈創作者姚仲涵談起設計發想時表示，阿里山是由18座山峰組成的山脈，一億四千萬年前透過造山運動，才有現在的台灣島嶼，也是這次展演主要的故事，《光沐-世界的阿里山》主燈高21米，木頭來自老房子拆下的木頭以及回收場，回應永續概念，融合燈光演藝台灣科技，為台灣祈福。

小提燈設計者林佳葦指出，這兩年台灣元宵燈會出現很多療癒系IP，觀光署有最具台灣味的IP就是「喔熊」，這次「喔熊馬抵嘉」小提燈是來到嘉義的意思，也是台灣燈會首次有兩個動物結合的小提燈，「喔熊」披風隨風飄揚，營造快樂奔馳、勇敢前進意象，小提燈底座設計木馬造型，可擺在桌上前後搖動，也可以放置文具小物、小糖果，讓小提燈在元宵節後可作為其他用途。

▲▼ 2026台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」亮相 。（圖／記者李姿慧攝）

交通部常務次長林國顯表示，台灣燈會邁入第37屆，是台灣過年期間最重大的活動，也被稱為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，今年更是睽違8年、也是第3度在嘉義舉辦，本次主燈名為「光沐—世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志創作，設計以阿里山神木為靈感延伸，以「光」為行動者，串聯山海與宇宙的意象，從阿里山出發，向世界發出來自島嶼的光芒，描繪台灣回望過去、立足當下、照亮未來的願景，展現面向世界、讓世界看見台灣的文化能量與創作實力。

觀光署長陳玉秀表示，今年燈會有一個主燈兩個副燈，22個展區共展出600多個作品，其中副燈仍有與馬相關的生肖主題；今年小提燈「喔熊馬抵嘉」首度結合2026年生肖「馬」以及台灣觀光代言人「喔熊」，未來也會思考持續與「喔熊」聯名設計，「喔熊」是推廣台灣觀光的大使，希望可以跟台灣觀光做更深度緊密的結合。

▲ 2026台灣燈會3月3日至15日在嘉義登場。（圖／記者李姿慧攝）

嘉義縣長翁章梁表示，今年在嘉義的台灣燈會一共13天，可以看到超級瑪利歐親子專區，並將大阪世博的台灣館搬到嘉義的台灣燈會，還有法國的表演團體、愛爾蘭踢踏舞，以及台灣的紙風車表演、傳統的明華園演出，另外還有兩場無人機表演，以及煙火秀，活動非常精彩，台灣燈會短短13天展期沒有延長，預期人潮會相當集中，歷次台灣燈會人潮都是千萬人次起跳，今年嘉義的台灣燈會人潮預期也不亞於過往，因此壓力相當大。

翁章梁指出，交通疏運上，今年將與台鐵、高鐵協調疏運，也有公路客運接駁，現場也準備2萬個以上的停車位，並接駁旅客至燈區，將盡力讓交通順暢。